Megatalente Jahrgang 2005 (22): Silvano Vos

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2005. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Silvano Vos

DM, 17 (16.3.2005), NED – Ajax Amsterdam

Als sein großes Vorbild bezeichnet der 17-jährige Niederländer Silvano Vos den aktuellen Bayern-Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch . Und das ist auch nicht weit hergeholt, denn dieser konnte sich über den Nachwuchs in die Kampfmannschaft von Ajax Amsterdam und schließlich in die deutsche Bundesliga spielen. Das ist auch das Ziel von Vos, der mittlerweile zehn Jahre im Nachwuchs von Ajax spielt und Altersklasse um Altersklasse aufstieg.

Heute spielt Vos für die zweite Mannschaft von Ajax, mit der U19 in der UEFA Youth League und stieg zudem gerade aus der U17-Nationalmannschaft der Niederlande, mit der er im vergangenen Juni Vize-Europameister wurde, in die U18 auf. Es ist also eine Ajax-Karriere wie vorgezeichnet für den defensiven Mittelfeldspieler, dessen Vorfahren aus Suriname stammen. Nur auf seine ersten Einsätze in der Kampfmannschaft wartet er noch – in einem Alter, in dem sein Vorbild Gravenberch bereits erste Schritte in der Eredivisie machte.

Silvano Vos ist allerdings auch ein anderer Spielertyp als Gravenberch. Der 17-Jährige, der immer wieder danach strebt, aus dem Sechserraum zum gegnerischen Strafraum zu kommen, löst vieles mit seinem Laufspiel und seinen intensiven Läufen mit Ball. Im Vergleich zu Gravenberch fehlt es ihm auch an Physis und Präsenz ohne Ball. Für Vos wird es primär wichtig sein, die Hektik aus seinem Spiel zu bringen und so Fehlerminimierung zu betreiben, um seinem nicht viel älteren Idol und damit auch der Kampfmannschaft von Ajax einen Schritt näher zu kommen.

Klar ist aber auch, dass Vos noch reichlich Zeit hat, sich zu entwickeln und Ajax bei seinen größten Talenten für gewöhnlich an den richtigen Stellschrauben dreht. Der Vertrag des Rechtsfußes bei den Amsterdamern läuft noch bis 2024 und da Vos in der zweiten Mannschaft von Ajax als Rechtsverteidiger, Sechser und Achter zum Einsatz kommt, gibt es verschiedene Varianten, wie das große Talent sein Debüt in der „Ersten“ geben könnte. Speziell im Jahr 2023 sollte man diesbezüglich die Augen offen halten.

Starpotential: 7 von 10