Megatalente Jahrgang 2005 (23): Sael Kumbedi

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2005. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Sael Kumbedi

RV, 17 (26.3.2005), FRA – Olympique Lyon

Zum Ende der diesjährigen Sommertransferzeit legte Olympique Lyon eine Million Euro auf den Tisch des Zweitligisten AC Le Havre, um den hochtalentierten Rechtsverteidiger Sael Kumbedi in die Ligue 1 zu holen. Kumbedi unterschrieb bei Lyon einen Dreijahresvertrag und rückte nach nur einer Partie für die zweite Mannschaft der Lyonnaise in die Kampfmannschaft auf, wo er Anfang Oktober in der Ligue 1 debütierte. Zuvor hatte der Youngster sieben Ligue-2-Spiele für Le Havre bestritten.

Sael Kumbedi gehörte zu der französischen U17-Auswahl, die im Juni die Europameisterschaft gewann. Dessen nicht genug: Auf dem Weg ins Finale sammelte der Rechtsverteidiger drei Assists und beim 2:1-Finalsieg gegen die Niederlande war Kumbedi mit zwei Toren der Held der jungen Equipe tricolore. Unmittelbar danach traten mehrere internationale Topklubs auf den Plan und wollten Kumbedi verpflichten. Bayer Leverkusen war längere Zeit in der „Pole Position“ für eine Verpflichtung, das Rennen machte aber Lyon.

Kumbedi ist ein kompletter Außenverteidiger, der sehr facettenreich ist und schwierige Dinge einfach aussehen lässt. Einerseits ist er sehr flexibel in seiner offensiven Entscheidungsfindung, zieht häufig zur Mitte, um die gegnerische Ordnung zu zerreißen, kann aber auch an die Grundlinie gehen. Seine präzisen Flanken und Stanglpässe sorgen stets für Gefahr und durch die Flexibilität im letzten Drittel ist es für die Gegner schwer vorauszuahnen, was Kumbedi als nächstes tun wird.

Auch defensiv präsentiert sich der 17-Jährige äußerst pragmatisch und ist ein starker und präziser Pressingspieler in zweiter Instanz. Zudem kann er ein Spiel „lesen“ und fängt zahlreiche Bälle schon aufgrund seines starken Stellungsspiels ab. Aufgrund seines großen Offensivdrangs ist er aber auch in einem Dreierabwehrsystem als offensiv ausgerichteter Flügelverteidiger bestens aufgehoben und erinnert in seinen Bewegungen immer wieder an PSG-Star Achraf Hakimi.

Die französische U17-Nationalmannschaft des ersten Halbjahres 2022 und damit auch der U17-EM ist durch die Bank mit Megatalenten gespickt. Neben Bayerns Sturmjuwel Mathys Tel könnte Sael Kumbedi aber gerade auf der international sehr gefragten Position des Rechtsverteidigers der Spieler sein, der als ehesten über kurz oder lang in die Weltklasse aufsteigen könnte.

Starpotential: 9 von 10