Megatalente Jahrgang 2005 (25): Rodrigo Ribeiro

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...





Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2005. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Rodrigo Ribeiro

OM, 17 (28.4.2005), POR – Sporting CP

Der 17-jährige Rodrigo Ribeiro ist in seinem Jahrgang eines der spannendsten Talente Portugals. Der 185cm große Offensivspieler glänzt nicht nur mit seiner perfekten Technik und seiner bereits stark ausgeprägten Athletik, sondern auch mit hoher Flexibilität, weshalb er für Sporting Lissabon bereits seine ersten Schritte auf Profilevel machte.

Ribeiro ist eine Stütze in Portugals U19-Nationalteam, spielte für Sporting in der zweiten Mannschaft und auch sehr erfolgreich in der UEFA Youth League, in der er bisher sieben Scorerpunkte in zehn Partien sammeln konnte. Für die Kampfmannschaft von Sporting Lissabon gab er bereits im Alter von 16 Jahren ein kurzes Champions-League-Debüt gegen Manchester City und kam zudem in fünf Ligaspielen zum Einsatz. Vorerst ist dies nur ein Schnuppern, aber im Jahr 2023 sollte der Angreifer ein wichtigerer Bestandteil des Teams werden.

Die spannendste Facette an Ribeiro ist die, dass man ihn in zahlreichen verschiedenen Systemen vielseitig einsetzen kann. Der Portugiese kann als Stürmer oder Halbspitze aufgeboten werden, ist aber beispielsweise in einem 3-4-2-1-System auch bestens für den Part hinter der Solospitze geeignet. Dies hängt damit zusammen, dass sich Ribeiro praktisch immer weit zurückfallen lässt und seiner Mannschaft in tieferen Zonen bzw. mit Vorliebe im Zwischenlinienraum beim Spielaufbau hilft. So taucht der Angreifer schon mal im Achter- oder sogar Sechserraum auf, um seinem Team mehr Masse auf der etwas defensiveren Zentralachse zu ermöglichen.

Gleichzeitig verfügt Ribeiro aber auch über einen großen Drang nach vorne und bewegt sich gerade im Zentrum und auf den Halbpositionen enorm viel ohne Ball. Ihn permanent zu verfolgen ist praktisch unmöglich und so resultiert seine Spielweise darin, dass er vom Gegner häufig übergeben werden muss. Dies ist aber ebenfalls eine recht komplizierte Aufgabe und so kommt der extrem torgefährliche Angreifer immer wieder in gute Abschlusssituationen, sei es in der Box oder in Form von Distanzschüssen.

Speziell Borussia Dortmund erkannte bereits die Vorzüge des Jungstars und bemühte sich bereits zu Beginn des Jahres 2022 um ihn. Sein Vertrag bei Sporting Lissabon läuft aber noch bis 2024 und es ist zu erwarten, dass er vorerst bei seinem aktuellen Verein, für den er seit 2017 spielt, seine nächsten Schritte machen wird. Speziell im Jahr 2023 muss man ganz genau auf den jungen Stürmer mit der CR7-haften, aufrechten Körperhaltung achten!

Starpotential: 9 von 10

https://www.youtube.com/watch?v=Rh4oTVvaWo4