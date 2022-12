Megatalente Jahrgang 2005 (35): David Kalokoh

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

David Kalokoh

LA/ST, 17 (23.4.2005), NED/SLE – Ajax Amsterdam

Im Nachwuchs von Ajax Amsterdam reifen stets große Talente heran, aber der 17-jährige David Kalokoh ist eines der vielversprechendsten. Der in Sierra Leone geborene, flexible Offensivspieler ist aktuell einer der größten Leistungsträger in der U18-Mannschaft von Ajax und man wartet gespannt auf den nächsten Schritt des Rechtsfußes.

Kalokoh kam im Kindesalter in die Niederlande und schloss sich 13-jährig der Ajax-Akademie an. Die technischen Qualitäten des Offensivtalents überzeugten die Scouts des Rekordmeisters – speziell die zahlreichen Finten und Körpertäuschungen, die Kalokoh immer wieder sehr akkurat anbringt, haben es dem Top-Klub angetan. Allerdings spielt bei Kalokoh speziell auf Nachwuchsebene auch die Physis eine große Rolle, denn der 186cm große Linksaußen ist einigen seiner Alterskollegen körperlich überlegen und mit einem derart explosiven Antritt ausgestattet, dass man ihm nur schwer nachkommt.

Nun stellt sich aber die Frage, ob der brandgefährliche Kalokoh schon in absehbarer Zeit den nächsten Step machen kann. Speziell im Alter von 15 und 16 Jahren galt er als riesiges Talent, das schon bald auf dem Weg nach oben sein wird. Zuletzt stagnierte er in seiner Entwicklung aber ein wenig. Obwohl er in der laufenden Saison bereits acht Tore und sechs Assists in 20 Spielen in der niederländischen U18-Liga und auch der UEFA Youth League beisteuerte, gehörte er noch nicht dem Kader der zweiten Mannschaft von Ajax Amsterdam an. Da sich dort zahlreiche Offensivtalente bewegen, ist die Konkurrenz natürlich groß, aber vor ein bis zwei Jahren dachte man noch, dass das Hochziehen Kalokohs schneller vonstatten gehen würde.

Vorerst muss sich der flexibel einsetzbare Stürmer also in Geduld üben. Sein Vertrag bei Ajax Amsterdam läuft noch bis Sommer 2024 und auch im Verein selbst drückt man beim U18-Nationalspieler ein wenig auf die Bremse. „Nur nichts überstürzen“ heißt es dort, der Hybrid aus U18-Liga und U19-Einsätzen in der Youth League seien aktuell das richtige Konzept für den 17-Jährigen. Im kommenden Sommer sollte allerdings der nächste Sprung drin sein, anderenfalls müsste sich Kalokoh selbst Gedanken über seine Zukunft machen – im Erwachsenenfußball anzukommen, wäre angesichts seiner physischen und technischen Qualitäten durchaus an der Zeit. Die Überlegenheit auf Nachwuchsebene könnt ihr im folgenden, etwa ein Jahr alten Video selbst begutachten.

Starpotential: 8 von 10