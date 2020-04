Sorge um Junior Sambia: Montpellier-Profi mit COVID-19 im künstlichen Koma

Große Sorge um Montpellier-Profi Junior Sambia. Der französische Mittelfeldspieler musste nach mehreren unterschiedlichen Beschwerden intubiert werden und befindet sich nun im künstlichen Koma. Erst...

Große Sorge um Montpellier-Profi Junior Sambia. Der französische Mittelfeldspieler musste nach mehreren unterschiedlichen Beschwerden intubiert werden und befindet sich nun im künstlichen Koma. Erst recht spät wurde er positiv auf COVID-19 getestet.

Der 23-jährige Franzose mit Wurzeln in der Zentralafrikanischen Republik wurde bereits Anfang der Woche mit einer schweren Gastroenteritis und heftigem Erbrechen in eine Klinik in Castelnau-le-Lez eingeliefert. Die ersten Tests auf das Coronavirus verliefen negativ. Neben den ursprünglichen Beschwerden kamen später auch schwere Atembeschwerden dazu und so musste Sambia ins Spital nach Montpellier verlegt werden, weil die kleine Klinik für die starken Symptome nicht ausreichend ausgerüstet war.

Dort verschlechterte sich der Zustand Sambias noch einmal und er musste intubiert und in ein künstliches Koma versetzt werden. Am Donnerstag verliefen erneute COVID-19 Tests schließlich positiv. Der HSC Montpellier hat seit Donnerstag kein Statement über den Zustand Sambias mehr abgegeben.

Junior Sambia wechselte im Sommer 2018 um zwei Millionen Euro von Niort nach Montpellier, kam dort aber bisher über den Status eines Ergänzungsspielers nicht hinaus. In der laufenden Saison kam der defensive Mittelfeldspieler in 22 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte einen Treffer.