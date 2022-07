Teurer als 2017: Ex-Rapidler Veton Berisha bringt zwei Millionen Euro ein

Im Sommer 2017 bezahlte der SK Rapid 1,5 Millionen Euro Ablöse, um Veton Berisha aus Fürth zu holen. Bei den Wienern blieb der kosovarisch-stämmige...

Im Sommer 2017 bezahlte der SK Rapid 1,5 Millionen Euro Ablöse, um Veton Berisha aus Fürth zu holen. Bei den Wienern blieb der kosovarisch-stämmige Norweger unter den Erwartungen und wurde nach knapp 1 ½ Jahren wieder nach Norwegen verkauft. Dort blühte Berisha aber wieder auf und nun kam es zu seinem persönlichen „Rekordtransfer“.

Der schwedische Traditionsverein Hammarby bezahlt zwei Millionen Euro an Berishas Klub Viking Stavanger und stattet den 28-Jährigen mit einem Vertrag bis Jahresende 2026 aus. Der Bruder des Ex-Salzburgers Valon Berisha, der mittlerweile in Frankreich für Stade Reims spielt, avancierte zuletzt wieder zum norwegischen Nationalspieler.

Nach seiner Zeit bei Rapid überzeugte Berisha auf der ganzen Linie. In einer vollen Saison für Brann Bergen traf er in 26 Ligaspielen zunächst dreimal und bereitete acht Tore vor. 2020 folgte die Rückkehr zu seinem Stammklub Viking Stavanger, wo er zum absoluten Leistungsträger wurde. In der Saison 2020 erzielte Berisha 17 Tore und acht Assists in 30 Partien, 2021 waren es sogar 27 Tore und acht Assists in 35 Spielen.

In der laufenden Spielzeit kommt Berisha nach zwölf Partien auf acht Treffer und fünf Vorlagen, weshalb er nun aus seinem laufenden Vertrag herausgekauft wurde. Hammarby liegt in der Allsvenskan nach 14 absolvierten Spielen auf dem fünften Rang. Der Rückstand auf Tabellenführer Djurgarden beträgt sechs Punkte, wobei der Stockholmer Rivale zwei Spiele mehr hat.

Hammarby gab noch nie mehr Geld für einen Spieler aus. Nachdem das Top-Talent Williot Swedberg erst vor drei Wochen um fünf Millionen Euro zum spanischen Klub Celta Vigo wechselte und der 19-jährige Akinkunmi Amoo bereits im Jänner um 4,3 Millionen Euro nach Kopenhagen abgegeben wurde, hatte Hammarby aber reichlich Geld für Neuverpflichtungen übrig.

Für Rapid kam Berisha in 58 Spielen nur auf neun Tore und drei Assists und blieb weitgehend blass.