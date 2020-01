Einstiger Rapid-Wunschspieler zu Neapel, neuer Südkorea-Legionär für den ÖFB

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und...

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne.

Michael Esser

TW, 32, GER | Hannover 96 – > TSG 1899 Hoffenheim

In der Saison 2015/16 hütete der mittlerweile 32-jährige Deutsche Michael Esser das Tor beim SK Sturm Graz. Seitdem stand der Keeper bei Darmstadt und Hannover, wo er je eine Saison Stammspieler war, im Kasten. In der laufenden Saison kam Esser in Hannover aber nicht an Neuerwerbung Ron-Robert Zieler vorbei, weshalb er nun den Verein wechselt. Esser wechselt vorerst für ein halbes Jahr nach Hoffenheim, wo Stammkeeper Oliver Baumann noch etwa einen Monat mit einer Meniskusverletzung ausfällt. Zumindest in den ersten Frühjahrsrunden der aktuellen Bundesligasaison sollte Esser also zu Bundesligaeinsätzen kommen.

Bernd Gschweidl

ST, 24, AUT | SC Rheindorf Altach – > SV Ried

Die SV Ried verstärkt ihre Offensive mit Bernd Gschweidl. Der Niederösterreicher war zuletzt in Altach nicht zum Zug gekommen, nachdem er speziell zwischen 2016 und 2018 gute Partien für Wiener Neustadt und den Wolfsberger AC absolvierte. In den letzten knapp zwei Jahren geriet Gschweidls Karriere aber ins Stocken. Der gebürtige Stockerauer durchlief sämtliche ÖFB-Nachwuchsauswahlen und möchte über die SV Ried und einen möglichen Aufstieg wieder den Weg in die Startformationen der österreichischen Bundesliga schaffen.

Armin Mujakic

HS, 24, AUT | Lommel SK – > Chungnam Asan

Der Wiener Armin Mujakic durchlief den Nachwuchs des SK Rapid und kam auch zu sieben Einsätzen in der Kampfmannschaft, bevor er seinem Förderer Damir Canadi nach Griechenland zu Atromitos Athen folgte. Nachdem er vier Tore in 23 Partien für die Griechen erzielte, wechselte Canadi allerdings nach Nürnberg und damit war auch für Mujakic das erste Auslandsabenteuer vorüber. Es folgte eine kurze Episode in Belgien, wo Mujakic für den Lommel SK nur auf fünf Einsätze kam, weshalb bereits im Dezember sein Vertrag aufgelöst wurde. Sein neuestes Abenteuer führt den Offensivspieler in die zweite südkoreanische Liga: Beim neugegründeten Verein Chungnam Asan ist Mujakic der erste Legionär der Vereinsgeschichte.

Stanislav Lobotka

DM, 25, SVK | Celta Vigo – > SSC Napoli

Im Sommer 2015 wechselte der slowakische Sechser Stanislav Lobotka vom AS Trencin nach Dänemark zu Nordsjaelland. Die Dänen bezahlten damals eine halbe Million Euro Ablöse und stachen damit unter anderem Rapid aus. Zoran Barisic hatte das Talent des Mittelfeldspielers ebenfalls schon früh erkannt, die finanziellen Rahmenbedingungen waren damals allerdings noch schwierig, weshalb Lobotka sich Nordsjaelland anschloss. Wenige Jahre später war in Bezug auf den Slowaken aber noch von ganz anderen Namen die Rede: Im Sommer 2017 wechselte Lobotka um fünf Millionen Euro nach Spanien zu Celta Vigo und bereits im Jahr 2018 bekundeten erstmalig Arsenal und PSG Interesse. Vor einem Jahr war Lobotka bei Watford, Everton und der Fiorentina im Gespräch und im letzten Sommer gab es Gerüchte um einen Transfer zu Betis Sevilla, West Ham United oder Borussia Dortmund. Der 22-fache Teamspieler entschied sich nun für die Serie A: Der SSC Napoli bezahlte 20 Millionen Euro Ablöse und stattete Lobotka mit einem Vertrag bis 2024 aus.