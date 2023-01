Yann Sommer unterschreibt in München, Gladbach holt nächsten Schweizer als Ersatz

Die Wintertransferzeit hat begonnen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern...

Die Wintertransferzeit hat begonnen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern euch sämtliche wichtige Eckdaten zu den fixen Übertritten in der kalten Jahreszeit.

Yann Sommer

TW, 34, SUI | Borussia Mönchengladbach – > FC Bayern München

Nach 8 ½ Jahren in Mönchengladbach wechselt Yann Sommer zum FC Bayern München. Der 80-fache Schweizer Nationaltorhüter kostete die Bayern etwa acht Millionen Euro und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2025. Der nur 183cm große Sommer galt seit jeher als einer der besten Torhüter der deutschen Bundesliga und war in den letzten Jahren unter anderem als möglicher Neuzugang bei Manchester United, Inter Mailand, der AS Roma, Chelsea, Newcastle und Nizza im Gespräch. Nach 335 Partien für Mönchengladbach entschied sich Sommer nun aber für die Bayern – wohl auch, um erstmals seit seiner Zeit in Basel Titel gewinnen zu können. Der zweimalige Fußballer des Jahres der Schweiz wird vorerst Manuel Neuer ersetzen, der mit einem beim Skitourengehen erlittenen Unterschenkelbruch noch für den Rest der Saison ausfallen wird. Wenn Neuer wieder fit ist, wird er allerdings bereits 37 Jahre alt sein, weshalb der immerhin schon 34-jährige Sommer wohl auch mittelfristig als die „neue Generation“ im Bayern-Tor angesehen wird.

Jonas Omlin

TW, 29, SUI | Montpellier HSC – > Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach bleibt nach dem Abgang von Yann Sommer den Schweizer Torhütern treu. Statt des Schweizer Teamtorhüters kommt mit Jonas Omlin nun der Ersatztorhüter der „Nati“ aus Montpellier. Der 29-Jährige kostet neun Millionen Euro Ablöse und unterschrieb einen Vertrag bis 2027. Omlin hatte zuletzt 2 ½ Jahre in der Ligue 1 gespielt und 74 Spiele für Montpellier bestritten. Wie Sommer war auch der 190cm große Omlin zuvor Torhüter des FC Basel. Für die Schweizer Nationalmannschaft stand Omlin bisher erst viermal im Tor. Letztes Jahr wurde er auch als möglicher neuer Torhüter bei Leicester City gehandelt.

Emrehan Gedikli

ST, 19, TUR/GER | Trabzonspor – > SC Austria Lustenau

Der im deutschen Oberhausen geborene Türke Emrehan Gedikli wechselt leihweise vom türkischen Meister Trabzonspor nach Lustenau. Die Austria aus dem Ländle hält zudem eine Kaufoption in Höhe von einer Million Euro. Der türkische U21-Nationalspieler stammt aus dem Nachwuchs von Bayer 04 Leverkusen, wo er 42 Tore in 40 Spielen für die U17 und danach 14 Tore in 12 Spielen für die U19 erzielte. Für die Kampfmannschaft der „Werkself“ bestritt er vier Spiele, ehe er um 800.000 Euro nach Trabzon wechselte. Für Trabzonspor bestritt der 187cm große Angreifer aber nur ein Pflichtspiel, weshalb er nun wieder verliehen wurde. Bei Austria Lustenau ist er neben Anthony Schmid und Lukas Fridrikas der dritte Mittelstürmer im Kader.

Shola Shoretire

RA, 18, ENG | Manchester United – > Bolton Wanderers

Der nigerianisch-stämmige Engländer Shola Shoretire, Manchester Uniteds wohl größtes Talent aus dem Jahrgang 2004, wird den Rest der Saison leihweise bei den Bolton Wanderers verbringen. Der flinke Rechtsaußen, den wir im Zuge unserer Serie über die größten Nachwuchstalente seines Jahrgangs bereits vorstellten, erzielte für die zweite Mannschaft von Manchester United in 59 Spielen 23 Tore und 16 Assists. Für die Kampfmannschaft kam er bisher aber erst fünfmal zum Einsatz. In der Vergangenheit weckte Shoretire das Interesse von Bayern München, Juventus Turin und dem FC Barcelona, der Youngster wird nun seine Karriere aber in Manchester fortsetzen und die Leihe nach Bolton ist für ihn die allererste. Die Wanderers sind derzeit Fünfter in der League One, der dritthöchsten Spielklasse Englands.