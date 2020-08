Salzburg verleiht Tijani nach Hartberg, neue Klubs für drei Mattersburger

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Samson Tijani DM,...

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Samson Tijani

DM, 18, NIG | Red Bull Salzburg – > TSV Hartberg

Wie es zu erwarten war, wird der nigerianische Sechser Samson Tijani von Red Bull Salzburg für ein Jahr verliehen. Nutznießer ist in diesem – wiederholten – Fall der TSV Hartberg, der die gesamte Saison 2020/21 auf den U19-Teamspieler zurückgreifen kann. Tijani wechselte Ende Juli zu den Roten Bullen, nachdem diese den 18-Jährigen schon länger auf dem Zettel hatten, den Transfer aber ungewöhnlich spät fixierten. Der laufstarke, 175cm große defensive Mittelfeldspieler unterzeichnete in Salzburg einen Vertrag bis 2025 und wird nun in Hartberg Spielpraxis sammeln, wie es zuvor schon Youba Diarra machte.

Julius Ertlthaler

OM, 23, AUT | SV Mattersburg – > TSV Hartberg

Ebenfalls neu in Hartberg ist der offensive Mittelfeldspieler Julius Ertlthaler, der vorerst einen Einjahresvertrag bei den Oststeirern unterschrieb. Der 23-Jährige bestritt für die Mattersburger 66 Pflichtspiele, erzielte einen Treffer, bereitete aber immerhin elf vor. Im Jahr 2018 war der 169cm große Offensivspieler zudem Teil des österreichischen U21-Nationalteams. Ertlthaler ist ein nomineller Zehner, spielte bei Mattersburg aber auch etwas tiefer im zentralen Mittelfeld auf der Acht, sowie gelegentlich als Links- und Rechtsaußen.

Patrick Bürger

ST, 33, AUT | SV Mattersburg – > SV Lafnitz

Unglaubliche 15 ½ Jahre kickte Patrick Bürger für den SV Mattersburg – nun wechselt er aufgrund der Auflösung des Klubs erstmalig den Verein und unterschreibt in Lafnitz. Bürger schaffte im Jahr 2012 über Mattersburg den Sprung ins Nationalteam, für das er zwei Spiele bestritt. Im Laufe seiner Karriere erzielte er 71 Tore für die Burgenländer und ist mit 58 Bundesligatreffern, womit er zuletzt erst Michael Mörz überholte, der Rekordtorschütze der Burgenländer in der österreichischen Bundesliga – und wird dies hiermit auch bleiben. In der abgelaufenen Saison erzielte der Routinier vier Tore in der Liga und vier weitere im Cup. Sein neuer Klub, der SV Lafnitz, beendete die vergangene Zweitligasaison als Achter.

Christoph Halper

OM, 22, AUT | SV Mattersburg – > SKN St.Pölten

Auch der SKN St.Pölten vermeldet einen Neuzugang aus Mattersburg: Christoph Halper, der im Nachwuchs auch zwei Jahre in der Akademie von Red Bull Salzburg kickte, wechselt für zwei Jahre zu den Niederösterreichern. Seit Jänner 2019 war Halper Mitglied der Mattersburger Kampfmannschaft und erzielte dort in 33 Pflichtspielen drei Tore und fünf Assists. Halper war einer der Gewinner der abgelaufenen Saison und wurde bereits in der Vergangenheit mit anderen Bundesligaklubs in Verbindung gebracht. Zuletzt stand er außerdem im erweiterten Kader der österreichischen U21-Nationalmannschaft.