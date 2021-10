Die TV-Reichweiten der Nations League Finals 2021

Die zweite Ausgabe der Nations League Finals lieferte sportlich und von der Besetzung her einige für die Zuschauer attraktive Spiele. Deshalb lohnt sich ein...

Die zweite Ausgabe der Nations League Finals lieferte sportlich und von der Besetzung her einige für die Zuschauer attraktive Spiele. Deshalb lohnt sich ein Blick auf die TV-Reichweiten dieser Spiele in einigen ausgewählten Ländern – vornehmlich in den der beteiligten Teams, aber auch in Österreich.

In Frankreich, Spanien, Italien und Belgien liefen alle Spiele aufgrund der Beteiligung der jeweiligen Mannschaft im nationalen Free-TV. Der ORF zeigte trotz des fehlenden Heimteams ebenfalls alle Spiele. Ansonsten wurde in ausgewählten Ländern zumindest das Finale im Free-TV gesendet. Dazu am Ende des Artikels mehr.











In Frankreich, Spanien, Italien und im niederländischsprachigen Belgien erzielte das jeweilige Heimteam mit seinen zwei Spielen die höchsten Reichweiten. Demnach wurde selbst das Spiel um Platz 3 in Italien und im niederländischsprachigen Belgien von mehr Leuten verfolgt als das Finale. Das französischsprachigen Belgien sticht vermutlich aufgrund der Nähe zu Frankreich heraus: Hier konnte das Finale mit französischer Beteiligung mehr Zuschauer anlocken als das Spiel um Platz 3 mit der belgischen Mannschaft.



In Österreich ist auffällig, dass das namhaftere Halbfinale Italien – Spanien eine etwas geringere Reichweite holte als vermeintliche schwächere Belgien – Frankreich.

Nur das Finale wurde in einigen Ländern im Free-TV ausgestrahlt. Für folgende fünf sind die TV-Reichweiten recherchierbar gewesen: