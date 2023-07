Frauen-WM: Italien feiert Auftaktsieg gegen Argentinien

Italien feierte einen Auftaktsieg bei der Frauen-WM 2023 gegen Argentinien und führt damit nach dem ersten Spieltag mit den punktegleichen Schweden die Tabelle an....

Italien feierte einen Auftaktsieg bei der Frauen-WM 2023 gegen Argentinien und führt damit nach dem ersten Spieltag mit den punktegleichen Schweden die Tabelle an. Während es am nächsten Spieltag im direkten Duell zwischen Italien und Schweden um die Tabellenführung geht, steht Argentinien vor dem Duell gegen Südafrika schon gehörig unter Druck und wir wohl einen Dreier einfahren müssen. Auf dem Blog von ExpressVPN erfahrt ihr unter anderem, welche TV-Sender die Entscheidungsspiele in der Gruppe G live übertragen.

Italien setzte sich gegen Argentinien mit einem 1:0-Sieg durch, allerdings blieben doch beide Mannschaften einiges schuldig. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Cristiana Girelli, die in der 87. Minute nach einer Boattin-Flanke per Kopf das Goldtor erzielte. Girelli, die bei Juventus Turin unter Vertrag steht, wurde erst wenige Minuten vor dem Treffer eingewechselt.

Vor der Partie waren die Augen vor allem auf die erst 16-Jährige Giulia Dragoni gerichtet, die vom Inter-Nachwuchs zum FC Barcelona wechselte und eine große Zukunft vor sich haben wird. Die junge Mittelfeldspielerin zeigte auch in einigen Szenen ihr Talent und präsentierte sich ziemlich abgebrüht für ihr Alter.

Der Favorit aus Europa hatte wie erwartet etwas mehr vom Spiel, wobei die Ballbesitzverhältnisse von 53:47 Prozent doch schlussendlich überraschend ausgeglichen ausfielen. Italien gab mehr Schüsse ab, allerdings nur selten aus gefährlichen Zonen und es gelang der Mannschaft von Trainerin Milena Bertolini nur selten zwingende Chancen herauszuspielen.

Das lag auch daran, dass es wenig Spielfluss und mehr Kampf und Krampf zu sehen gab. Insgesamt begingen die beiden Mannschaften 36 Fouls, weshalb auch die Zuschauer insgesamt eine eher zähe Kost vorgesetzt bekamen.

Italien, das 2019 bis ins Viertelfinale kam, bleibt damit auch bei der vierten WM-Teilnahme im Eröffnungsspiel ungeschlagen. Auf der Gegenseite ist es für Argentinien richtig bitter, dass der aufopfernde Kampf nicht belohnt wurde.

Während die Herren bei der WM in Katar den Weltmeister-Titel gewannen, sieht die WM-Bilanz bei den argentinischen Frauen sehr traurig aus. Die Begegnung gegen Italien war das zehnte WM-Spiel in der Geschichte der argentinischen Frauen-Nationalmannschaft und es konnte noch kein einziges gewonnen werden. 2019 holte man zum ersten Mal zwei Unentschieden, als man sich gegen Japan mit einem torlosen Unentschieden und gegen Schottland mit einer 3:3-Punkteteilung trennte. Ansonsten setzte es immer wieder heftige Niederlagen, wobei ein 0:11 gegen Deutschland, bei der Weltmeisterschaft 2007 in China, der negative Höhepunkt war.

Es spricht aber einiges dafür, dass gegen Südafrika in der kommenden Runde endlich der erste Dreier bei einer Weltmeisterschaft gelingen wird. Die Südafrikanerinnen verloren zwar nur 1:2 gegen Schweden, man sah aber ein Spiel wie auf einer schrägen Ebene. Schweden hatte rund 70% Ballbesitz und 13 Ecken, während Südafrika nur einen Corner treten durfte. Hier muss Argentinien jedoch aufpassen. Technisch sind die „Las Chicas“ dem kommenden Gegner nämlich überlegen, aber körperlich haben die Südafrikanerinnen Vorteile, die sich insbesondere bei Standardsituationen zeigen können. Wir stellen uns jedenfalls wieder auf eine intensive Partie ein, die von vielen Zweikämpfen geprägt wird. Eines ist zudem klar: Der Verlierer dieser Partie wird schon vorzeitig die Koffer packen müssen.