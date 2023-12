Fußballwetten – Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten

Einzelwette: Eine Einzelwette ist die wohl einfachste Form von Fußballwetten, bei der man auf die Gewinnchancen eines bestimmten Teams setzt. Man setzt entweder auf den Sieg, das Unentschieden oder die Niederlage. Wenn das Spiel eine klare Favoritenstellung aufweist, wird der Favorit eine niedrigere Quote bekommen. Der Underdog wird eine höhere Quote haben, um das Ungleichgewicht zu korrigieren. Die Einzelwette ist ein gutes Mittel für Einsteiger, die mit Wetten auf Fußballspiele beginnen möchten.

Handicap-Wette: Die Handicap-Wette ist eine spezielle Art von Einzelwette, die ins Leben gerufen wurde, um das Ungleichgewicht auszugleichen, wenn ein Team als klarer Favorit gehandelt wird. Der Zählart ist, dass man eine Mannschaft mit einem Handicap ins Spiel schickt. Wenn zum Beispiel Bayern München gegen den SC Freiburg spielt, könnte man für eine höhere Quote die Handicap-Wette nutzen, bei der Bayern mit minus einem Tor ins Spiel geht. Das bedeutet, dass Bayern dieses Spiel mit mindestens zwei Toren gewinnen muss, um die Wette zu gewinnen.

Über-Unter-Wette: Die Über-Unter-Wette ist eine Art von Fußballwette, bei der man auf die Gesamtzahl der Tore in einem Spiel setzt, die über oder unter einer bestimmten Anzahl liegen. Wenn man zum Beispiel glaubt, dass in einem Spiel fünf oder mehr Tore erzielt werden, setzt man auf die Über-Wette. Wenn man jedoch denkt, dass das Spiel torarm sein wird, setzt man auf die Unter-Wette.

Die Systemwette: Die Systemwette ist eine komplexere Form von Fußballwetten . Hierbei setzt man auf mehrere Wetten gleichzeitig und erhöht somit die Gewinnchancen. Bei der Systemwette geht es um Kombinationen von Einzelwetten und die Einsätze sind auf mehrere Wetten verteilt. Es stehen verschiedene Systeme zur Auswahl, von denen das 2 aus 3-System am meisten genutzt wird. Das bedeutet, dass man drei Wetten auswählt und auf zwei Wetten setzen muss, um eine Auszahlung zu erhalten.

Langzeitwetten: Langzeitwetten sind eine der beliebtesten Arten von Fußballwetten. Hierbei geht es darum, auf Ereignisse zu setzen, die in der Zukunft liegen, zum Beispiel wer die nächste Weltmeisterschaft gewinnen wird oder welches Team am Ende einer Saison in der Tabelle ganz oben stehen wird. Da es sich um langfristige Wetten handelt, gibt es hierbei oft Potenzial für bessere Quoten.