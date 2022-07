Neuzugang beim FC Schalke – Cédric Brunner

Cédric Brunners neuer Vertrag bei den Knappen läuft bis Juni 2024. Er hat die Rückennummer 27. Er arbeitet in der Offensive und der Defensive...

Cédric Brunners neuer Vertrag bei den Knappen läuft bis Juni 2024. Er hat die Rückennummer 27. Er arbeitet in der Offensive und der Defensive im rechten Feld. Er liebt Eins-zu-Eins-Duelle und verteidigt verlässlich. Zudem ist sein Tempo in der Offensive phänomenal, was für den Gegner zu einer Gefahr werden kann.

​Der neue Verein

Im neuen Verein arbeitet auch Brunners ehemaliger Trainer Frank Kramer. Sie kennen sich noch aus Bielefeld. Brunner absolvierte seit 2018 bis zum vergangenen Juni, wo sein Vertrag endete, 58 Bundesliga-Spiele sowie 50 Zweitliga-Spiele. Cedric Brunner wechselte ohne Ablöse, denn sein Vertrag wäre ohnehin am Monatsende ausgelaufen. Mit seinem Wechsel ist er der Zehnte, der neu zum FC-Schalke stößt. Der Verein ist froh, dass der Neuzugang vor dem Beginn des Trainingslagers erfolgen konnte. Täglich arbeitet das Team hart und Brunner freut sich ein Teil des Teams zu sein. Im April 2021 erlitt er beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg eine Kopfverletzung. Zuerst wurde befürchtet es könne sich um eine schlimmere Verletzung handeln, doch nach 14 Tagen Pause konnte der heute 28-Jährige bereits wieder beim Training dabei sein.

​Die vergangenen Jahre

Seine Qualitäten zeigte er die letzten zwei Jahre, während er in der Bundesliga aktiv war. Vor der Zeit war er in der Zweiten Liga aktiv und galt dort als eine wichtige Stütze, was den Aufstieg betraf. Egal, auf welcher Station er sich befand, immer konnte er sich auf das Niveau, was von ihm gefordert wurde, hocharbeiten. Das wird nun auch beim FC-Schalke von ihm erwartet. Er wuchs beim FC Zürich auf und dort spielte er einige Jahre im Nachwuchsbereich und anschließend im Seniorenbereich. Im Jahre 2018 ging er zu Arminia Bielefeld. 2020 schaffte er es mit dem Verein in die Bundesliga und in der Saison darauf, schaffte er mit dem Verein den Klassenverbleib. Immer mehr Spieler wechseln zu anderen Mannschaften. Frank Kramer, der Trainer des FC-Schalke, erhält mit Brunner seinen Wunschkandidaten. Raimund Ranftl war gezwungen den Club zu verlassen, woraufhin man Mehmet Can Aydin sowie Henning Matriciani, die die rechte Verteidigung übernahmen. verpflichtete. Doch der Trainer ist sich nicht sicher, ob diese den Anforderungen, die gestellt werden, gewachsen sind. Brunner wäre eine Möglichkeit, die neue Stammkraft zu werden, was er bei Arminia Bielefeld schon zeigen konnte.

​Die Zukunft steht noch in den Sternen

Die Suche nach einem Rechtsverteidiger hat für den Verein nun ein Ende. Der Verein hatte bereits länger Interesse an ihm. Konkurrenz muss er keine befürchten und seine Chancen stehen sehr gut, um auch beim FC-Schalke einen Stammplatz zu bekommen. Er sagte dem Verein jedoch nicht direkt zu und hielt die Augen nach anderen Optionen offen. Ein erstes Angebot des Vereins lehnte er ab. Bei Arminia Bielefeld wollte er jedoch keinesfalls bleiben. So wurde die Planstelle der Abwehr erst einmal vom DSC mit jemand anderem besetzt. Am Mittwochabend verabschiedete sich Brunner über Instagram bei den Fans von Arminia Bielefeld. Der Verein hofft nach seiner desaströsen Saison 2020 und 2021 wieder vorne mitspielen zu können. Sie stiegen 2021 ab, doch es scheint eine Verbesserung in Sicht zu sein.