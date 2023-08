Sportveranstaltungen vorbereiten mit namhaften Vermietungsunternehmen

Neben dem passenden Austragungsort, Equipment und Erreichbarkeit der Sportveranstaltung und den Terminen, muss eine große Anzahl an Einrichtungen kurzfristig verfügbar sein. Dabei darf ein...

Neben dem passenden Austragungsort, Equipment und Erreichbarkeit der Sportveranstaltung und den Terminen, muss eine große Anzahl an Einrichtungen kurzfristig verfügbar sein. Dabei darf ein Aluminium-Rollgerüst – am besten von einem renommierten Gerüstverleih nicht fehlen. Dieses kommt bei der Aufhängung von Plakaten oder unerwarteten Reparaturen zum Einsatz.

Hilfe vor Ort durch Vermietungsspezialisten

Damit die gesamte Sportveranstaltung ein Erfolg wird, ist es sinnvoll einen Vermietungsspezialisten mit Erfahrung zu beauftragen, der sich um den gesamten Geräte- und Materialbedarf kümmert. Hier lässt sich nicht nur ein Baustellen WC mieten, auch ein umfangreiches Sortiment an Sanitäreinheiten, Umkleidekabinen, Bürocontainern, Absperrgitter, Erste-Hilfe Stationen, Backstagebereiche und vieles mehr ist verfügbar.

Montage & Demontage

Hilfe und Unterstützung vor Ort sowie alle praktischen Details können dem Vermietungsunternehmen überlassen werden. Von der Koordination des Aufbaus, der Location – und dem gesamten Geräte- und Materialbedarf ist alles inkludiert. Montage und Demontage wird auch übernommen, damit sich der Veranstalter um alle anderen wichtigen Dinge kümmern kann.

Sicherheit und Absicherung der Veranstaltung

Bei einem Sportevent ist es bei der Absicherung wichtig, Unbefugte fernzuhalten und zu wissen, wer bei der Veranstaltung anwesend ist. Mit einem speziellen IQ-Pass, kann ein angesehenes Vermietungsunternehmen wie Boels, Lösungen zur Zutrittskontrolle in seiner Fachabteilung bereitstellen. Auch temporäre Kameraüberwachung für die Sicherheit im Stadion, sowie eine Echtzeiterkennung ist möglich.

Automatische Zutrittskontrollen

Ob eine Sportveranstaltung mit Tausenden von Zuschauern, Auto- oder Pferderennen oder einer Musikveranstaltung – mit dem Crowd-Gate ist es einfach, großen Personengruppen einen schnellen und sicheren Zutritt zu ermöglichen. Diese mobile Einheit können Sie ebenfalls beim entsprechenden Vermietungsunternehmen mieten. Somit ist ein sicherer Verlauf jeder Veranstaltung gesichert, ohne als Veranstalter gestresst zu werden.

Vorteile durch Mieten: Beispiel Veranstaltungsgerüst

Gerade bei Veranstaltungen lohnt sich das Mieten eines Rollgerüsts, weil die Dauer des Events absehbar ist und deshalb der Mietpreis auch. Finanzielle Verpflichtungen durch einen Kauf fallen dem nach weg. Auch hat man durch das Mieten Zugang zu modernsten Geräten, ohne sie vollständig bezahlen zu müssen. Die eigene sichere Einlagerung und Wartung fallen ebenfalls weg.

Fazit

Alles was für eine erfolgreiche Veranstaltung benötigt wird, kann der Vermietungsspezialist Boels arrangieren. Zudem kann sich der Veranstalter oder die Veranstalterin bei jedem Auftrag auf die langjährige Projekterfahrung und das Know-how dieses Unternehmens stützen. Wer Geräte oder Maschinen mietet statt kauft, schont nicht nur seine Geldbörse, sondern auch die Umwelt. Neben Tauschen und Teilen von Elektrogeräten, Auto und mehr, geht der Trend definitiv auch zum Mieten von Equipment in der Bau- und Eventbranche. Die Einsparung der immer knapper werdenden Ressourcen an Rohstoffen wird laufend dringlicher, daher ist die Mietung bei Profi eine gute Wahl.