Vorschau für die UEFA-Turniere: Ziehen die österreichischen Klubs in der Qualifikation weiter?

Mit dem Titelgewinn in der Saison 2022/23 hat sich RB Salzburg automatisch die Teilnahme an der Gruppenphase des angesehensten Vereinswettbewerbs Europas gesichert. Während der...

Mit dem Titelgewinn in der Saison 2022/23 hat sich RB Salzburg automatisch die Teilnahme an der Gruppenphase des angesehensten Vereinswettbewerbs Europas gesichert. Während der LASK noch die Play-off-Runde überstehen muss, um sich für die Gruppenphase der Europa League zu qualifizieren und der nächste Gegner noch nicht feststeht. Allerdings stehen die Sieger einiger Duelle noch nicht fest, sodass die endgültige Tabelle erst bei der Auslosung Ende August 2023 feststehen wird.

Sturm Graz – Champions League

Nach dem Gewinn des niederländischen Superpokals zum Auftakt der Saison 2023/24 empfängt der PSV Eindhoven heute im Hinspiel der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation den österreichischen Spitzenklub Sturm Graz im Philips-Stadion.

Beide Vereine belegten in der vergangenen Saison den zweiten Platz in ihren jeweiligen Ligen, aber die Erfahrung der PSV auf europäischer Ebene überwiegt bei weitem die der Gäste.

Die von Christian Ilzer betreute Elf ist bereits in die neue Saison gestartet und wird versuchen, Salzburg als die Elite des österreichischen Fußballs abzulösen. Derzeit stehen die Schwoazn dank ihrer Auftaktsiege (3:0 gegen Austria Wien und 2:0 gegen den LASK am vergangenen Wochenende) an der Tabellenspitze der Bundesliga.

Sturm Graz und der PSV standen sich nur einmal in der Europa-League-Gruppenphase 2021/22 gegenüber, aber es war eine demütigende Begegnung für die österreichische Mannschaft, die im Philips-Stadion mit 0:2 und vor heimischem Publikum mit 1:4 verlor.

Die Glühbirnen unter der Regie von Peter Bosz dürften nach dem Superpokalsieg gegen den holländischen Meister Feyenoord hochmotiviert sein und Sturm Graz, wie schon in der Europa League vor zwei Jahren, auch mit einem relativ kleinen Kader und einigen Ausfällen in der Abwehr schnell in den Griff bekommen.

LASK – Europa League

Diejenigen, die nicht automatisch in die Gruppenphase der Europa League 2023/24 einziehen, kommen über die Play-offs weiter, deren Starttermin für den 10. August angesetzt ist. Die Mannschaften, die in den Ligen, die nach den UEFA-Koeffizienten zwischen dem siebten und vierzehnten Platz rangieren, den dritten Platz belegt haben, nehmen an der ersten Play-off-Runde teil. Somit nimmt der LASK vor der Gruppenphase an der letzten Qualifikationsrunde teil.

Zwei der Mannschaften, die in der dritten Qualifikationsrunde mitspielen, stehen bereits fest: der griechische Spitzenklub Olympiacos und der tschechische Pokalsieger Slavia Prag. Bei den übrigen Mannschaften handelt es sich um Aussteiger aus den vorherigen Qualifikationsrunden der Champions League.

Rapid Wien – Conference League

Die Wettanbieter tippen auf einen Sieg von Rapid im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde gegen Debrecen, obwohl die Grün-Weißen nur drei ihrer letzten zehn Spiele gewonnen haben. In der österreichischen Bundesliga hat Rapid seine letzten beiden Heimspiele gewonnen.

Laut Statistik besteht eine 80%ige Chance, dass das nächste Spiel mit zwei oder mehr Toren ausgeht, denn in den letzten zehn Spielen von Rapid Wien sind im Schnitt 3,40 Tore gefallen.

Nach dem vierten Platz in der österreichischen Bundesliga in der vergangenen Saison bestreitet Rapid Wien in diesem Jahr sein erstes Europapokalspiel. Beim Ligadebüt trennten sich die Rapidler und der LASK 1:1-Unentschieden. Seit dem letzten Titel im Jahr 1995 war der 14-fache österreichische Meister nicht mehr in einem Europapokal vertreten.

Debrecen musste sich den Einzug in diese Runde hart erarbeiten. Nach der Verlängerung des Rückspiels stand es unentschieden zwischen der ungarischen Mannschaft und Alashkert, und die Ungarn setzten sich schließlich im Elfmeterschießen durch. In den letzten vier Auswärtsspielen bei europäischen Turnieren konnte Debrecen nur einen Sieg erringen.

Austria Wien – Conference League

Da Legia fünf der letzten zehn Spiele gewonnen hat, besteht eine 50–50Chance, dass der polnische Hauptstadtverein die Veilchen im nächsten Spiel besiegen wird. In sieben der letzten 10 Auswärtsspiele konnte Austria Wien das Handicap nicht ausgleichen.

In jedem der letzten fünf Heimspiele von Legia fielen mehr als zwei Tore. Ähnliche Ergebnisse gab es in den sechs Spielen von Austria Wien vor dem Spiel am Donnerstag.

In der letzten Qualifikationsrunde tat sich Legia sehr schwer, Ordabasy zu besiegen, setzte sich aber schließlich mit 5:4 durch. Nach dem Gewinn des polnischen Superpokals ist die polnische Mannschaft seit vier Spielen ungeschlagen, hat drei gewonnen und eins verloren.

Die Saison in der heimischen Liga begann für Austria Wien nicht so, wie es sich die Fans erhofft hatten, denn man unterlag Sturm Graz zu Hause mit 0:3. In der Conference League besiegte Austria Wien jedoch Borac Banja Luka zweimal mit 3:1 und holte in der Gruppenphase der letzten Saison zwei Punkte.