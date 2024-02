Ab Sommer: Grüll-Wechsel nach Deutschland soll fix sein

In den letzten Wochen und Monaten wurde häufig über einen möglichen Grüll-Abgang vom SK Rapid noch in der laufenden Wintertransferzeit gemunkelt. Nun scheint ein...

Mit dem Ende der Sommertransferzeit in Europas Topligen schien klar: Marco Grüll würde auch im Frühjahr noch in Wien-Hütteldorf spielen. Der Linksaußen machte nie einen Hehl daraus, dass bei einem Transfer ins Ausland das Gesamtpaket passen muss.

Mehrere Angebote ausgeschlagen

So lehnte Grüll im Spätsommer Offerte der türkischen Klubs Trabzonspor und Samsunspor ab, obwohl sein Gehalt im Vergleich zu Österreich wohl fürstlich gewesen wäre. Bereits im April 2023 gab es konkretes Interesse von LA Galaxy, aber Rapid schob einem möglichen Transfer einen Riegel vor, zumal man noch das wichtige Cup-Finale vor der Brust hatte. Der Rapid-Ersatzkapitän verhielt sich stets vorbildlich und kooperativ, was in Zeiten wie diesen eher die Ausnahme ist.

Auch in den letzten Wochen gab es zahlreiche Anfragen: In Deutschland suchten gleich mehrere Klubs – kolportiert wurden Union Berlin, Mainz und Bochum – kurzfristige Lösungen für die Linksaußenposition. Nur bei einer stolzeren, siebenstelligen Ablösesumme wäre Rapid wohl schwach geworden, aber die Grün-Weißen taten gut daran, nicht in intensivere Verhandlungen einzusteigen – aus Gründen, wie wir sie bereits in einem ausführlicheren Artikel beschrieben haben.

Wechsel nach Bremen ab Sommer soll fix sein

Nun wurde bekannt, dass Grüll ab Sommer bereits für den SV Werder Bremen unterschrieben haben soll. Und dies klingt tatsächlich wie ein gut durchdachter Transfer, bei dem es wohl keine bösen Überraschungen für den 25-jährigen ÖFB-Teamspieler geben sollte.

Passendes Gesamtpaket nach erfolgreicher Konsolidierung

Werder liegt in der deutschen Bundesliga derzeit auf Rang acht und ist deutlich knapper von den Europacup-Rängen, als von den Abstiegsrängen entfernt. Die Bremer hatten schwere Zeiten zu durchleben, mussten 2021 sogar in die zweite Leistungsklasse, schafften aber in der vergangenen Saison nach einem harten Kampf den Klassenerhalt und befinden sich nun in einer Konsolidierungssaison.

Werder Bremen hat nicht nur eine große „Österreicher-Tradition“, sondern sollte auch vom gesamten Umfeld gut zu Grüll passen. Dass der Transfer ab Sommer bereits jetzt fix ist und dem Rapid-Spieler Planungssicherheit gibt, sollte sich auch für die restliche Saison positiv auf Grüll auswirken.

Wie passt Grüll in Ole Werners System?

Ein Fragezeichen steht allerdings noch hinter dem präferierten System von Werder-Coach Ole Werner, der seine Mannschaft zumeist im 3-4-3/3-5-2 auf den Platz schickt. Eine klassische Linksaußenposition gibt es in diesem System nicht und bereits im Zuge mancher Experimente in der Vergangenheit konnte man beobachten, dass Grüll als zweiter Stürmer ein wenig auf verlorenem Posten war.

Angesichts mehrerer auslaufender Verträge ist aber heute noch unklar, welches Gesicht die Werder-Mannschaft 2024/25 haben wird. Aktuell stehen mit Romano Schmid und Kapitän Marco Friedl übrigens auch zwei weitere ÖFB-Legionäre im Kader der Bremer. Es sollte Grüll also nicht schwer fallen, in der Hansestadt Anschluss zu finden.