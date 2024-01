Torloses Testspiel zwischen dem SK Sturm und Korona Kielce

Die ersten Tage inklusive intensiver Trainingseinheiten in Belek sind absolviert, die erste Bewährungsprobe in diesem Türkei-Trainingslager bot der heutige Test gegen den polnischen Erstligisten...

Die ersten Tage inklusive intensiver Trainingseinheiten in Belek sind absolviert, die erste Bewährungsprobe in diesem Türkei-Trainingslager bot der heutige Test gegen den polnischen Erstligisten Korona Kielce. Zweimal 45 Minuten wurden gespielt, die Bedingungen waren bei 19 Grad und Sonnenschein perfekt. Cheftrainer Christian Ilzer wechselte zur Pause komplett durch und gab somit allen verfügbaren Kaderspielern Spielzeit, auch William Bøving konnte erste Spielminuten in dieser Vorbereitung sammeln. Am Ende eines intensiven und speziell in der ersten Halbzeit hart geführten Spiels stand ein 0:0 auf der Anzeigetafel.

SK Puntigamer Sturm Graz 0:0 (0:0) Korona Kielce

Belek, 17. Jänner 2024, 16.00 Uhr TRT, 50 Zuschauer

SK Puntigamer Sturm Graz (HZ 1): Jaros – Johnston – Affengruber – Lavalee – Gazibegovic (44′ Schnegg) – Prass ( 41′ Horvat) – Geyrhofer – Kiteishvili – Hierländer – Sarkaria – Camara

SK Puntigamer Sturm Graz (HZ 2): Marić – Mustafić – Haider – Borković – Schnegg – Stankovič – Horvat – Stückler – Bøving (85′ Wiener-Pucher) – Fuseini – Wlodarczyk (78′ Scharmer)

Korona Kielce (Startformation): Dzienkonski – Briceag – Takac – Blanik – Hofmeister – Dalmau – Bak – Godinho – Fornalczyk – Remacle – Kwiecien

Cheftrainer Christian Ilzer zum Spiel: „Das war heute ein echter Härtetest, im wahrsten Sinne des Wortes. Kielce hat uns physisch und auch mental mit ihrer aggressiven Spielweise alles abverlangt – was für uns aber ein sehr guter Test war und wichtig zu lernen ist. Es gilt auch mit so einem Spiel zurechtzukommen, ruhig zu bleiben und fußballerische Lösungen zu finden. Das will ich vermehrt sehen, da gilt es für die Zukunft unsere Lehren zu ziehen.“

Pressemeldung, SK Sturm