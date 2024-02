Sturm-Fans: „Tadellose erste Partie nach der Winterpause“

Der SK Sturm Graz gewann gegen die Wiener Austria im Cup mit 2:0 und startete damit mit einem Sieg ins neue Kalenderjahr. Sind die...

Der SK Sturm Graz gewann gegen die Wiener Austria im Cup mit 2:0 und startete damit mit einem Sieg ins neue Kalenderjahr. Sind die Sturm-Anhänger zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft? Nachdem wir uns den Kommentaren der Austria-Fans widmeten, wollen wir nun sehen was die Sturm-Fans zu der gestrigen Partie sagen.

paytv23: Sehr erfreulich, dass man das erste Pflichtspiel, das noch dazu ein KO-Spiel war, für sich entscheiden konnte. Guter Start nach der Winterpause und eigentlich souverän runtergespielt.“

Vöslauer. „Schlussendlich ein verdienter Aufstieg gegen eine in der ersten Halbzeit phasenweise gut aufgelegten Wiener Austria. Von der Grundidee unseres Spiels hat sich auch über die Winterpause nichts geändert. Die Bälle werden meist noch immer direkt, teilweise hoch, auf alle Fälle aber blitzschnell nach vorne gejagt. Während wir in der Hinrunde die notwendige Intensität für dieses Spiel doch schleichend verloren haben, hat das gestern wieder an bessere Zeiten erinnert. Es macht einfach Spaß, wenn du bei 2:0-Führung in der Mitte der zweiten Halbzeit noch immer ganz vorne anläufst und die Bälle erobern möchtest. Und doch ist es genau das, was du auch machen musst, wenn du dieses Spiel praktizierst. Tust oder kannst du das nicht, kommt entweder ein kompletter Hundskick raus (gegen schwache Gegner) oder spielerisch bessere Gegner (wie Rakow in Graz) lassen dich dafür bluten und laufen.

„Man of the Match“ war auch für Mika Biereth. Gegen Dnipro war es schon „Liebe auf den ersten Blick“ und gestern hat er auch im Pflichtspiel so agiert, wie man es sich vom Paradestürmer wünscht. Extrem mannschaftsdienlich, gute Positionierungen, aggressiv im Anlaufen, sichert Bälle ab – beim 1:0 war er maßgeblich beteiligt -, gutes Passspiel und verwertet dann auch eiskalt die Kirsche ins Netz. Der Kerl ist „leider“ nicht gekommen um in Graz zu bleiben… Gute Start in die extrem schwierigen „Los Wochos“. Es geht Schlag auf Schlag weiter. Es war kein Kick, der uns in Euphorie verfallen lässt, aber ich orte schon viele Reserven bei uns. Ich glaub wir hätten gestern auch einen Rückstand oder Ausgleich stets in Siege umgemünzt, die Mannschaft hat es in den Beinen „umzurühren“ wenn es nötig ist.“

plieschn: „Tadellose erste Partie nach der Pause!“

quaiz: „Verdienter Sieg, Halbzeit eins ging aber nicht viel, da gefiel mir die Austria spielerisch sogar besser. Wir haben halt zu sehr günstigen Zeitpunkten die Tore gemacht. Zweite Halbzeit war dann besser, zwischendurch wurde sehr schön kombiniert, da ging es dann auch schnell vor das Tor. Um Dante, sollte er gehen, ist es schon Schade, zumal Schnegg gestern wieder ziemlich unterirdisch unterwegs war. Nicht am Mann sein, immer einen Schritt zu spät und Pässe ins Out oder zum Gegner, diesen Part spiele ich dir auch runter. Das ist zu wenig.“

Sohnemann: „Übrigens war es herzerfrischend zu sehen, wie unsere jungen Burschen (ø 24,9 Jahre) der routinierten Austria (ø 27,3 Jahre) den Schneid abgekauft haben.“ „

Auslandschwoazer: „Zweite Hälfte war sehr souverän runtergespielt ohne viel Tamtam. Die Mannschaft ist großteils sehr abgebrüht. Austria hat sich durch ihre Wechsel selbst aus dem Spiel genommen, wobei die eigentlich generell nur dort schön gespielt haben wo es nichts bringt. Man mag zur Spielart von Sturm stehen wie man will. Ich finde sie intelligent und fruchtbar. Ich habe den Eindruck, dass man immer druckvoll startet. spricht auch für die vielen Tore in den ersten zehn Minuten, dann das Tempo rausnimmt, um kurz vor der Pause noch einmal den Druck anzuziehen und dann schaut man wie der Gegner in der zweiten Halbzeit reagiert beziehungsweise stellt selber ein paar Schrauben nach – so kann man sein Spiel eigentlich das ganze Spiel durchziehen.“

Stgr1909: „Obwohl die Tore in der ersten Halbzeit fielen fand ich die zweite spielerisch besser. Da hat man gleich zu Beginn ein paar aussichtsreiche Chancen verstolpert. Danach wars halt noch Ergebnis verwalten. Schnegg wird anscheinend zum neuen Teixeira. Wenn das der Ilzer auch so sieht bin ich gespannt ob man es auch mal mit Gazi links und Johnston rechts probiert.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Sturm-Anhänger nach dem 2:0-Sieg im Cup gegen die Wiener Austria.