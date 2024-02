Austria-Fans nach Cup-Aus: „Kein Aufbäumen gegen die Niederlage“

Die Wiener Austria schied im Cup gegen den SK Sturm aus und wird damit voraussichtlich auch in der Saison 2023/24 keinen Titel mehr holen...

Die Wiener Austria schied im Cup gegen den SK Sturm aus und wird damit voraussichtlich auch in der Saison 2023/24 keinen Titel mehr holen können. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen, die in der ersten Halbzeit durchaus gefällig spielte, in den zweiten 45 Minuten aber klar unterlegen war. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

loeni9: „Schade für die vielen Fans die nach Graz gefahren sind! Wenn wir weiterhin so spielen wie im Herbst wird der Zuschauerandrang auch bald deutlich sinken! Wer soll sich denn den Langweilerkick noch ansehen! Wir sind Meister im Mittelfeld, wo uns die Gegner Räume geben, weil es um nichts geht. Sobald es ins letzte Drittel geht haben wir keinen einzigen Spieler, der einen Gegenspieler ausspielen kann! Habe selten so eine zahnlose Austria gesehen!“

tifoso vero: „Es wird einigen nicht gefallen was ich jetzt schreibe. Aber so wie wir in der 1. Halbzeit gespielt haben, das hat mir sehr gut gefallen. Offensiv mit Ballbesitz sah das teilweise sehr gut aus, leider machten wir nicht die Tore aus den ganz guten Chancen, sondern bekamen zwei dumme Gegentore. Wenn man dann 0:2 gegen Sturm auswärts hinten ist, wird es dann schwierig und so war es. Keine Chance mehr in der zweiten Halbzeit. Was uns fehlt ist ein echter Mittelstürmer. Ich sah jedenfalls – vor allem in der ersten Halbzeit – einen Fortschritt im Spiel nach vorne. Und bin daher durchaus optimistisch für die Meisterschaft. Punkt.“

violetboys: „Der Kader hat viel zu wenig Qualität! Damit musst froh sein, wenn du mit dem Abstieg nichts zu tun hast.“

Hurricane: „Ich finde, das war heute nicht so schlecht. Erste Halbzeit besser. Zweite zu wenige Chancen. Stimmt mich aber trotzdem positiv gegen Hartberg am Samstag. Mit unserem Auslosungspech hätten wir dann eh Red Bull gezogen und nicht St. Pölten wie Rapid.“

Braveheart-FAK: „Gegen einen besseren Gegner bei dem Spielverlauf schockiert mich der Auftritt in Summe nicht wirklich, das Offensivspiel bereitet aber durchaus Kopfzerbrechen – bitte am Samstag dann leiwand sein.“

violet heat: „Leider gewinnen wir gegen eine Top3-Mannschaft nur bei günstigem Spielverlauf, außergewöhnlichen Torhüterleistungen und Abschlussglück. So war es im Herbst, dieses Mal nicht. Der erwartbare Wert, dass all diese Faktoren an einem Abend zusammenkommen, ist auch nicht wahnsinnig hoch. Hoffen werden wir natürlich immer darauf.“

Austrianer1969: „Was haben wir im Trainingslager offensiv verbessert? Standardsituationen, eine reine Trainingssache, eine reine Katastrophe. Was nutzt uns gefälliges Passspiel im Mittelfeld, wenn der letzte Pass fehlt und wir aktuell keinen Stürmer haben? Ich bin maßlos enttäuscht, aber ich weiß schon, ich bin ja nur negativ und es ist ja erst der Beginn. Wahrscheinlich wollten wir der Doppelbelastung aus dem Weg gehen um das obere Playoff zu sichern.“

frastei: „Also die 1. Halbzeit war nicht wirklich schlecht – die beiden Tore waren unnötig – leider war Fitz und tlw. Fischer sowie letztendlich auch Polster schlecht. Positiv zu erwähnen kann man Kos, Martins, Huskovic und teilweise Galvao. Zur 2. Halbzeit möchte ich keinen Kommentar abgeben – sprachlos.“

PurpleRain: „Es war nicht alles schlecht, einige gute Ballstafetten und Kampfgeist okay, aber die größte Frechheit sind die Standards.“

valentin1911: „Niederlage gegen den Tabellenzweiten. Halbzeit 1 unglücklich, bemüht aber zwei Gegentore nach zwei Chancen. So wird das nix gegen eine Topmannschaft. Wir brauchen Spielglück und eine Topleistung. Beides war nicht vorhanden. In Halbzeit zwei dann gar kein Zugriff mehr, erste Pressinglinie viel zu einfach überspielt, Mittelfeld rennt dann nur noch hinterher. Abstimmung zwischen Polster, Fitz und Huskovic beim Anlaufen links eine Katastrophe. Mehrmals keiner oder beide bei einem Gegenspieler, kein Wunder, dass wir kaum Ballgewinne hatten. Zweite Bälle auch überwiegend bei Sturm. Vorne hat zu viel wenig funktioniert. Die Umstellung auf 4-2-3-1 am Ende hat die Spieler beim Anlaufen gefühlt noch mehr verwirrt. Muki ganz vorne zwar bemüht, aber einfach zu ungefährlich. Vucic belebend, hat sich meiner Meinung nach, soweit das möglich war, für die Startelf empfohlen. Schmidt mit zu wenigen Ballkontakte um gefährlich zu werden, aber ein paar Bälle festgemacht. Denke, dass ihm ein Spiel gegen tiefstehende Gegner besser liegt als ein 0:2 in Graz. Hab schon bessere Spiele gesehen. Wir hatten aber auch schon leichtere Gegner. Gerade offensiv macht mir das schon Sorgen. Hoffe, dass wir das gegen Hartberg besser machen. Mit einem Sieg ist da noch alles drin. Persönlich würde ich wahrscheinlich mit Gruber, Schmidt und Fitz starten. Und vielleicht einmal Guenouche bringen.“

since 1967: „Mittelfeld katastrophal und was mich echt stört – es war kein, aber so gar kein Aufbäumen gegen die Niederlage zu sehen.“

DaMarkWied: „Erste Hälfte spielerisch schwer in Ordnung, in der zweiten hat dann die Kraft spürbar nachgelassen. Wir konnten halt genau Null von der Bank nachlegen. Schade.“

TorpedoPeda. „Keine Gegenwehr gegen die Niederlage. Auswechslungen auch zu hinterfragen.“

