abseits.at Scorerwertung der Effizienz 2019/20: tipico Bundesliga – 26.Spieltag

Torschützen-, Assist- und Scorerlisten sind nicht immer der Indikator über den tatsächlichen Wert eines Spielers. Gerade in der heutigen Zeit wird etwa ein Stürmer...

Torschützen-, Assist- und Scorerlisten sind nicht immer der Indikator über den tatsächlichen Wert eines Spielers. Gerade in der heutigen Zeit wird etwa ein Stürmer nicht mehr nur an seinen Toren gemessen – andererseits werden Außenverteidiger oder defensive Mittelfeldspieler nicht immer entsprechend gewürdigt, obwohl sie in der Entstehungsgeschichte eines Tores ihre Füße im Spiel hatten.

abseits.at präsentiert auch zur Saison 2019/20 eine interessante Statistik- und Analyse-Rubrik. Wir beliefern euch nach jeder Runde der tipico Bundesliga mit den „effektiven“ Torschützen-, Assist- und Scorerlisten. Dabei beleuchten wir einige Aspekte, wie ein Treffer erzielt wurde und errechnen daraus mit einem eigens kreierten Schlüssel die Wichtigkeit von Tor, Assist und Assist-Assist.

Folgende Aspekte fließen in die folgenden Listen ein:

Zu welchem Spielstand führte ein Treffer/Assist?

Wann wurde ein Tor erzielt?

War das Tor entscheidend?

War das Tor ein Jokertor?

Wurde das Tor ohne Assist erzielt bzw. selbst erarbeitet/erkämpft?

Hatte ein kontrollierter „Assist-Assist“ eine markante Auswirkung auf das Tor?

Wie schwer war ein Tor/Assist zu bewerkstelligen?

Wurde das Tor durch einen Elfmeter erzielt / durch ein erlittenes Foul vorbereitet?

War der Gegner oder das eigene Team in Unter-/Überzahl?

Wurde das Tor daheim oder auswärts erzielt?

Wie viele Gegentore erhielt der Gegner in den letzten neun Spielen?

Diese Aspekte werden schließlich anhand diverser Multiplikatoren in Punkte umgemünzt und die Spieler in unsere Listen eingetragen.

Die Spieler, die in der vergangenen Runde in der jeweiligen Wertung punkteten, sind grün markiert.

abseits.at – „effektive Torschützenliste“ nach der 26. Runde der tipico Bundesliga (Top-10):

46,42 – Shon Weissman (Wolfsberger AC)

43,06 – Patson Daka (Red Bull Salzburg)

34,54 – Taxiarchis Fountas (SK Rapid)

30,77 – Christoph Monschein (FK Austria Wien)

28,37 – Dario Tadic (TSV Hartberg)

27,32 – Erling Braut Haaland (Red Bull Salzburg/Borussia Dortmund)

25,20 – Andreas Gruber (SV Mattersburg)

24,24 – Sinan Bakis (Admira Wacker Mödling)

21,46 – Zlatko Dedic (WSG Swarovski Tirol)

18,91 – Joao Klauss (LASK)

abseits.at – „effektive Vorlagengeberliste“ nach der 26. Runde der tipico Bundesliga (Top-10):

47,90 – Michael Liendl (Wolfsberger AC)

27,63 – Peter Michorl (LASK)

26,79 – Christoph Knasmüllner (SK Rapid)

23,00 – Stefan Schwab (SK Rapid)

22,90 – Andreas Kuen (SV Mattersburg)

22,42 – Dominik Fitz (FK Austria Wien)

20,76 – Hee-chan Hwang (Red Bull Salzburg)

20,36 – James Holland (LASK)

19,70 – Romano Schmid (Wolfsberger AC)

19,36 – Andreas Ulmer (Red Bull Salzburg)

abseits.at – „effektive Scorerwertung“ nach der 26. Runde der tipico Bundesliga (Top-20):

64,91 – Michael Liendl (Wolfsberger AC)

58,60 – Shon Weissman (Wolfsberger AC)

52,90 – Patson Daka (Red Bull Salzburg)

52,89 – Taxiarchis Fountas (SK Rapid)

48,63 – Christoph Monschein (FK Austria Wien)

42,04 – Erling Braut Haaland (Red Bull Salzburg/Borussia Dortmund)

42,03 – Dario Tadic (TSV Hartberg)

38,16 – Stefan Schwab (SK Rapid)

37,94 – Hee-chan Hwang (Red Bull Salzburg)

34,51 – Peter Michorl (LASK)

33,97 – Rajko Rep (TSV Hartberg)

32,89 – Christoph Knasmüllner (SK Rapid)

30,54 – Mergim Berisha (SC Rheindorf Altach/Red Bull Salzburg)

30,51 – Andreas Kuen (SV Mattersburg)

29,22 – Zlatko Dedic (WSG Swarovski Tirol)

28,91 – Joao Klauss (LASK)

28,77 – Kirill Despodov (SK Sturm Graz)

28,47 – Dominik Fitz (FK Austria Wien)

26,99 – Dominik Frieser (LASK)

26,76 – Takumi Minamino (Red Bull Salzburg/FC Liverpool)

Assist-Assist-Wertung nach der 26.Runde der tipico Bundesliga:

17 – Michael Liendl (Wolfsberger AC)

9 – Andreas Ulmer (Red Bull Salzburg)

8 – André Ramalho (Red Bull Salzburg)

8 – Romano Schmid (Wolfsberger AC)

8 – Peter Michorl (LASK)

7 – Dominik Fitz (FK Austria Wien)

6 – Mergim Berisha (SC Rheindorf Altach/Red Bull Salzburg)

6 – Zlatko Junuzovic (Red Bull Salzburg)

6 – Jodel Dossou (TSV Hartberg)

5 – Dominik Szoboszlai (Red Bull Salzburg)

5 – Stefan Schwab (SK Rapid)

5 – Taxiarchis Fountas (SK Rapid)

5 – Kelvin Arase (SK Rapid)

5 – Stephan Auer (SK Rapid)

5 – Rajko Rep (TSV Hartberg)

5 – Alexander Grünwald (FK Austria Wien)

4 – Gernot Trauner (LASK)

4 – René Renner (LASK)

4 – Dominik Frieser (LASK)

4 – Majeed Ashimeru (Red Bull Salzburg)

4 – Maximilian Wöber (Red Bull Salzburg)

4 – Enock Mwepu (Red Bull Salzburg)

4 – Erling Braut Haaland (Red Bull Salzburg/Borussia Dortmund)

4 – Maximilian Ullmann (SK Rapid)

4 – Filip Stojkovic (SK Rapid)

4 – Jakob Jantscher (SK Sturm Graz)

4 – Kirill Despodov (SK Sturm Graz)

4 – Dario Tadic (TSV Hartberg)

4 – Tobias Kainz (TSV Hartberg)

4 – Emanuel Schreiner (SC Rheindorf Altach)

4 – Leonardo Lukacevic (Admira Wacker Mödling)

4 – Lukas Grgic (WSG Swarovski Tirol)

Daniel Mandl, abseits.at