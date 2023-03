Altach trennt sich von Cheftrainer Miroslav Klose

Der SCR Altach hat sich mit Cheftrainer Miroslav Klose darauf verständigt, die gemeinsame Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden. Miroslav Klose wird per sofort von seinen...

Der SCR Altach hat sich mit Cheftrainer Miroslav Klose darauf verständigt, die gemeinsame Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden.

Miroslav Klose wird per sofort von seinen Aufgaben entbunden. Auch Co-Trainer Slaven Skeledzic, der im Sommer 2022 gemeinsam mit Klose nach Altach gekommen war, wird freigestellt.

Diese Entscheidung ist das Ergebnis einer umfassenden Analyse des Grunddurchgangs in der Admiral Bundesliga, den der SCR Altach als Tabellenletzter beendet.

Der SCR Altach wird im Laufe der Woche einen Nachfolger präsentieren.

Christoph Längle, Geschäftsführer: „Miroslav Klose hat vom ersten bis zum letzten Tag alles gegeben und es war eine riesige Erfahrung, ihn als Trainer und vor allem Menschen in Altach erlebt zu haben. Ich möchte mich bei Miro und seinem Co-Trainer Slaven Skeledzic für die geleistete Arbeit bedanken. Auch wenn ein Trainerwechsel immer enorm schmerzt, steht über allem, dass der SCR Altach auch in der Saison 2023/24 in der Bundesliga vertreten ist.“

Georg Festetics, Sportdirektor: „Im Zuge unserer Analyse sind wir zur Entscheidung gekommen, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht, um unser Ziel Klassenerhalt, dem wir alles andere unterordnen, zu erreichen. Miroslav hat alle Voraussetzungen, um auch als Trainer große Erfolge zu feiern. Ich möchte Miroslav meinen Dank für die Zusammenarbeit aussprechen, bei welcher die Interessen des Vereins immer im Mittelpunkt gestanden sind.“