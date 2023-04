Austria-Fans: „Alles andere als ein Sieg wäre enttäuschend“

Die Wiener Austria trifft heute im Rahmen des Wiener Derbys auf den SK Rapid. Die Austria-Fans hoffen, dass ihre Mannschaft weiterhin ungeschlagen im Allianz...

Die Wiener Austria trifft heute im Rahmen des Wiener Derbys auf den SK Rapid. Die Austria-Fans hoffen, dass ihre Mannschaft weiterhin ungeschlagen im Allianz Stadion bleibt und dass an die starken Leistungen, die zuletzt gezeigt wurden, angeschlossen wird. Wir fassen für euch die Kommentare der Fans aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, zusammen.

Violetter1911: „Ich hoffe und tippe auf einen 2:0-Auswärtssieg, bin aufgrund der letzten Saisonleistungen auch optimistisch, dass es gelingen wird.“

wiener jugend: „Leute, sportlich ist drüben alles zu holen! Wir müssen für die Mannschaft da sein und alles geben. Und was auch immer drüben im Block passiert, muss uns egal sein. Schreien wir alles raus für Austria Wien. Wir sind auf so einen guten Weg! Alle zusammen für unseren Verein. Bin stolz ein Veilchen zu sein, egal was passiert.“

pramm1ff: „Vielleicht die Leidner-Verletzung mit Fischer auf der Seite kompensieren und dafür Jukic zurück ins Zentrum bringen? Dann hätte man auf der linken Seite auch defensive Power, während wir im Zentrum wieder technisch massiv überlegen wären. Vorne können sich Gruber und Tabakovic ausmachen, wer den Hattrick zuerst erzielen darf.“

LukasM: „Vereinzelte Fehler, die wir gegen Salzburg gemacht haben, noch abstellen und dann tipp ich auf ein 1:0 für unsere Jungs!“

AustriaWien1997: „Wir haben eine intakte Mannschaft, eine Spielidee und 18 Spieler die die Grünen definitiv schlagen können. Leidner-Ausfall tut weh, muss halt Polster ran um den Kasius abzumontieren. Wirklich verstecken muss man sich vor denen eh nicht, ich habe diesmal ein relativ gutes Gefühl!“

DaMarkWied: „Wir müssen von Anfang an 100%ig da sein. Was dann rauskommen kann hat man heute gesehen. Aber man hat letztens auch Spiele gesehen (Sturm, LASK), in denen wir insgesamt kaum Zugriff hatten und schlecht in die Partie gestartet sind. Am Ende befindet sich die Mannschaft in einem Entwicklungsprozess. Man kann wohl noch nicht jede Woche eine Leistung wie gegen Salzburg erwarten. An einem guten Tag schlagen wir sie, an einem schlechten wirds ein harter Kampf. Bin gespannt.“

hunterjoe97: „Alles andere als ein Sieg gegen den Punktelieferant Nummer 1 in der Saison, wäre eine Enttäuschung. Forza Viola.“

LukasM: „Der nicht so magische SCR verliert am Sonntag vor ausverkauftem Haus gegen eine Truppe, die Pleite ist und vielleicht in 5 Jahren nicht mehr existiert! (Nur um 3 Jahre später neu aufgestellt wieder dort hinzupilgern und erneut alles zerreißen).“

Bgld.-Veilchen: „Zeigts dem Senat 5 gedanklich den Stinkefinger (jetzt erst recht) und wiederholt die Leistung aus Salzburg, dann wird´s ein klarer Derbysieg, davon bin ich felsenfest überzeugt.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Austria-Fans vor dem 339. Wiener Derby.