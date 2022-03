Austria-Fans: „Alles aufgelegt für ein langweiliges 0:0“

Heute wartet ein enorm spannendes Wiener Derby auf die Fußballfans, denn zum ersten Mal befinden sich beide Wiener Großvereine gemeinsam im Meisterplayoff. Zudem präsentierten...

Heute wartet ein enorm spannendes Wiener Derby auf die Fußballfans, denn zum ersten Mal befinden sich beide Wiener Großvereine gemeinsam im Meisterplayoff. Zudem präsentierten sich die Teams zuletzt in einer starken Verfassung und man darf eine intensive und attraktive Partie erwarten. Wir wollen uns ansehen was die Fans vor dem großen Spiel sagen! Nachdem wir uns die Meinungen der Rapid-Fans ansahen, wollen wir uns nun den Austria-Anhängern widmen.

veilchen27: „Rapid hat drei Siege in Folge, wir bekanntlich fünf. Von der Tabellensituation und Stadionatmosphäre wohl das spektakulärste Derby seit langem. Also alles angerichtet für ein fades 0:0. Mühl und Fischer kehren sicher zurück, auch Jukic wären wichtig, auch wenn Schmid es dann mit der Startelf gar nicht so leicht hätte. Dieses Luxusproblem nehmen wir aber gerne.“

Blackcactus: „Ich erwarte mir wie immer ein hektisch intensives Derby, mit viel Kampf und Emotion und weniger Fußballkunst. Und am Ende wirds ein X.“

pramm1ff: „Ich denke wir werden im Derby erneut versuchen den Gegner früh zu „überfallen“, wie das schon im Herbst regelmäßig der Fall war. Diesmal sollten wir aber mehr Luft und Qualität haben, das auch länger durchzuziehen bzw. durchzuhalten. Das Tempo das wir gehen können, sofern wir die PS auf den Platz bringen, wird sie schon überraschen, wie auch unsere defensive Abgeklärtheit.“

Norbert Lopper: „Marco Djuricin hat es richtig gesagt: Ein wichtiges Spiel für alle, es gilt aber demütig zu bleiben und konsequent weiter an unserer Entwicklung zu arbeiten.“

hope and glory: „Wird auch nicht einfach. Hoffe, wir können aus den Vollen schöpfen und alle sind fit! Die Vorstädter sind meiner Meinung nach auch etwas im Aufwind. Wir werden einen guten Tag benötigen um ungeschlagen zu bleiben.“

Orangensaft: „Wir sind super in Form, die Grünen nicht so schlecht drauf! Klassisches X!“

DeusAustria: „Wäre mit einem X durchaus zufrieden. Wird emotional wohl ein ordentliches Highlight.“

Violettesbluat: „Wir mit fünf Siegen in fünf Spielen – im neuen Stadion des Erzrivalen noch ungeschlagen. Die Vorstädter im Aufwind – endlich wieder mal ein Derby mit Zuschauern – also alles aufgelegt für ein fades 0:0!“

booze: „Hinten Zentrum dicht machen, in der Mitte einige gute Ballverteiler die den tödlichen Pass beherrschen und vorne Ohio der im Konter brandgefährlich ist und die Chancen diesmal hoffentlich reinmacht. Für die 2. Halbzeit hätte man dann immer noch Muki in der Hinterhand der gegen einen dann müden Gegner nochmal nachlegen kann und Djuricin der bei einem möglichen Rückstand (Gott bewahre) als Joker und Stoßstürmer kommen könnte. Das wird hoffentlich unser Erfolgsrezept sein.“

Gschichtldrucka: „Gefühlsmäßig ist da von 6:0 bis 0:4 über 0:0 oder 3:3 irgendwie alles drin. Ein Derby wo beide in so guter Form waren und tabellarisch gemeinsam so weit oben standen wie heute gabs schon ewig nicht mehr. Ich bin echt gespannt und hoffe in erster Linie, dass wir die Unbesiegten-Serie halten können!“

Captain DohDoh: „Also ich habe für Sonntag ein echt gutes Gefühl … 2:1 (2:0) Auswärtssieg, hart umkämpft mit spielerischen Vorteilen für uns. Rapid wird es uns allerdings extrem schwer machen und versuchen mit Kampf dagegenzuhalten. Am Ende setzt sich aber die Qualität durch.“

