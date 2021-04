Austria-Fans: „Altachs Spielanlage liegt uns nicht“

Die Wiener Austria startet mit dem Meisterschaftsspiel gegen Altach ins Qualifikationsplayoff und will mit drei Punkten einen gelungenen Start hinlegen. Was erwarten sich die...

Die Wiener Austria startet mit dem Meisterschaftsspiel gegen Altach ins Qualifikationsplayoff und will mit drei Punkten einen gelungenen Start hinlegen. Was erwarten sich die Austria-Anhänger vor dem Start gegen Damir Canadis Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „In den Play-Offs ist ein guter Start besonders wichtig. Wenn man das untere Playoff gewinnen will und nicht nächste Woche in Hartberg schon mit dem Rücken zur Wand stehen, ist es ein „Pflichtsieg“. Altach hat uns in dieser Saison jedoch in drei Halbzeiten Probleme gemacht und wir kein einziges Tor erzielt, in der vierten Halbzeit dafür dann gleich fünf. Im Vergleich zu diesem 5:1 ist Altach sicherlich stabilisiert, vor allem defensiv seitdem Subotic seine Rolle gefunden hat. Ich erwarte Altach unter Canadi sehr tiefstehend, abwartend und defensiv, auf Konter lauernd, dafür haben sie auch gefährliche Spieler offensiv. Genau das ist wiederum eine Spielanlage, mit der wir große Probleme haben (vgl. Hartberg-Spiele und andere) und insofern wird das eine enge Kiste und eine schwere Aufgabe, die man aber eben dennoch gewinnen muss.“

hope and glory: „Das Ziel sollte klar sein. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass wir nicht „per Gaudi“ im UPO sind. Es wäre wichtig in der Tabelle nicht nur auf Platz 7 zu schielen, sondern auch auf das Tabellenende. Was bei uns im Moment abgeht, sollte man auch einen Abstiegskampf nicht außer Acht lassen. Von Spiel zu Spiel schauen, immer 100% geben und am Ende wird dann abgerechnet.“

frastei: „Derzeit schaut es nicht sehr gut aus – hoffe nur, dass wir nicht verlieren.“

The1Riddler: „Ich würde eher auf mein bevorzugtes 4-2-3-1 umstellen, was unter Stöger eher nicht zu erwarten ist, dass jetzt die Formation geändert wird. Mit Martel und Demaku hätten wir ein gutes Pärchen auf der Doppelsechs finde ich. Schwer wird es sicher die richtige Mischung gegen eine von Canadi betreute Mannschaft zu finden.“

veilchen27: „Bin mir unsicher, ob wir mit einer Doppel-Sechs Martel/Demaku bei einem zu erwartbaren Spiel mit viel Ballbesitz, Geduld und tief stehendem Gegner genügend offensive Durchschlagskraft haben? Was spricht gegen Grünwald statt Demaku?“

kingpacco: „Alexander Grünwald würde ich nur als hängende Spitze neben dem Stürmer spielen lassen. Wäre mir sogar lieber als Fitz. Im Zentrum Martel und Demaku an den Flügeln, Wimmer und Sarkaria und eben Jukic im Zentrum oder Grünwald als hängende Spitze.“

Captain DohDoh: „Also ich denke ein 4-1-4-1 ist gegen Altach gescheiter, denn die Doppel-6 ist gegen den (vermutlich) tief stehenden und abwartenden Gegner „unnötig“. Alex Grünwald würde ich als Moral-Boost in der Pause oder Halbzeit 2 bringen, je nachdem wie motiviert die Eisner-Panier in der ersten Halbzeit auftritt. Ich fand Fitz und Sarkaria in den letzten Partien auch eine Vorgabe, könnt jedoch gegen Altach eventuell die spielerische Lösung (wenn wir Glück haben und beide wollen) sein. Wird ein knappes 2:0 wobei die „Erlösung“ erst in der 85‘ fällt.“

tifoso vero: „Mir ist es völlig egal, in welchem System sie spielen. Laufen sollen sie, sich anbieten und die freien Räume besetzten sollen sie, und dann mutig den Ball schnell abspielen und Tore schießen. Das genügt mir.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen Austria und Altach.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!