Austria-Fans: „Die Mannschaft zeigt endlich, dass sie lebt“

Die Wiener Austria konnte gegen die WSG Tirol nicht den dritten Sieg in Folge einfahren, sondern trennte sich nach unterhaltsamen 90 Minuten mit einem 2:2-Unentschieden. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu dieser Partie sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionforum.

violet heat: „Bestes Spiel für mich heuer gegen starke Tiroler. Sehr viele Möglichkeiten rausgearbeitet, leider glücklos. Aber man hat gesehen, dass da eine Mannschaft auf dem Platz war, die den Sieg wollte. Hoffentlich kommt Martel bald zurück!“

tifoso vero: „Gutes Spiel, spannend, attraktiv, sehr viele Offensivaktionen und Torschüsse (die sprechen klar für uns) und ein 2:2, mit dem ich alles in allem leben kann. Vor der Rückrunde hätten wir die 7 Punkte in drei Spielen ohnehin sofort genommen. Gibt er allerdings den Elfmeter, 13 Minuten vor dem Ende, dann gewinnen wir das Spiel. Schade. Dennoch eine Austria, der man wieder gerne zusieht, die Lust auf mehr macht und die jetzt beides beherrscht: Gut verteidigen und umschalten, aber auch offensiv gut pressen kann, wenn es notwendig erscheint.“

Farii: „Auch wenn noch nicht alles perfekt ist, aber Austria-Spiele fangen an wieder Spaß zu machen und zu packen. Die Mannschaft zeigt endlich, dass sie lebt und haut sich richtig rein. Sarkaria zeigt endlich wieder, dass er es doch kann, Pichler wird immer wertvoller und Schösswendtner und Palmer-Brown endlich eine Innenverteidigung, die diesen Namen auch verdient. Hoffentlich fällt Martel nicht lange aus, der Junge ist so gut.“

AngeldiMaria: „Aber wenn mir wer gesagt hätte, 7 Punkte aus den ersten 3 Spielen, hätte ich die sofort genommen. Vor allem auch wie die Mannschaft auftritt. Und ganz bitter für mich der Unglücksrabe Eric Martel. Erste Spiel Bekanntschaft gemacht mit unseren Schiris. Im zweiten Spiel Tor und Verletzung. Echt schade.“

kingpacco: „Unsere Leistung war wirklich gut, normalerweise musst du da sechs bis sieben Tore machen. Die haben wir nicht gemacht und sind dann leider auch bestraft worden. Was aber wirklich zum Teil am Schiri lag, weil wie man da so einen klaren Elfer vor Augen des Schiris nicht geben kann -ist für mich ein Zeichen so einen Schiedsrichter aus dem Verkehr zu ziehen.“

QPRangers: „War ein gutes Spiel von uns, 2:2 aber ist zu wenig für das obere Playoff, mit solchen Spielen aber denke ich, werden wir 7. im unteren Playoff.“

Killbritney: „Sieben Punkte aus drei Spielen ist absolut ok. Da kann man weitermachen. Zum Schiri: no comment.“

ForzaViola71: „Echt ein Wahnsinn, in dieser Partie war alles drinnen. Wir haben wirklich gut begonnen, aber nach den Ausfällen von Ebner und Martel sind wir merklich zurückgefallen. Man sieht aus meiner Sicht, dass es bei uns an Kleinigkeiten liegt, die uns weiter nach vorne bringen könnten. Ich hoffe, dass Martel nicht länger ausfällt. Mit ihm ist unsere Mittelfeldzentrale, und damit das ganze Spiel der Mannschaft, eine Klasse stärker. Über den Schiedsrichter sag ich lieber nichts, die Tiroler durften ohne Konsequenz ihre Treterqualitäten ausspielen und dann noch der klare Elfmeter der nicht gegeben wurde.“

DaMarkWied: „Absolut unverdient dieser Endstand. Gutes Spiel von uns. Auch wenn man sich nach einem Gegentreffer niemals so verunsichern lassen darf. Schiedsrichterleistung wieder absolut unterste Schublade.“

Dim: „Die Spiele waren zwar allesamt kein Highlight, sieben Punkte zum Start sind aber trotzdem wirklich super!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 2:2-Unentschieden der Wiener Austria gegen die WSG Tirol.

