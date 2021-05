Austria-Fans: „Bissig und aggressiv wie gegen Hartberg auftreten“

Die Wiener Austria trifft nach dem starken Auftritt gegen den TSV Hartberg heute auf das Tabellenschlusslicht aus St. Pölten und kann mit einem Sieg...

Die Wiener Austria trifft nach dem starken Auftritt gegen den TSV Hartberg heute auf das Tabellenschlusslicht aus St. Pölten und kann mit einem Sieg die Teilnahme für das erste Playoff-Spiel fixieren. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

FAK-masteR: „Der 31. Spieltag ist ein besonderer. Alle Spiele werden zur selben Uhrzeit angepfiffen. Es geht gegen St.Pölten nicht nur darum, dass wir das Heimspiel gegen (vermutlich) Hartberg fixieren können. Der FK Austria Wien hat zudem die Möglichkeit die Niederösterreicher in die Relegation zu schicken.“

Captain DohDoh: „2:0 Heimsieg – ich erwarte mir eine ähnliche Einstellung wie gegen TSV Hartberg. Leider wird es aber nicht so sein, da SKN total defensiv auftritt und wir – mangels Kreativität und Räume – schwer in den Spielfluss finden werden. Dennoch werden wir siegen, weil die Pöltner spielerisch noch limitierter sind als Hartberg und ihnen dann ab der 70. Minute die Luft ausgehen wird, dann schlagen wir zu. Forza Viola.“

Hurricane: „Einsatz zeigen dann sollte der Rest von selbst folgen.“

veilchen27: „Mal sehen, ob Djuricin Startelf-fit ist, aber grundsätzlich passte die letzte Aufstellung gut und für mich gibt es keine Gründe für Änderungen gegenüber Dienstag. Mit Madl fühle ich mich derzeit auch überraschend wohl, er macht das seit einigen Wochen sehr ordentlich. Sei auch mal gesagt.“

Fearer: „Eigentlich warte ich seit dem Start des unteren Playoffs, dass St. Pölten endlich der Knopf aufgeht. Die haben mit Hugy und Schmidt schon eine sehr starke Offensive für UPO-Verhältnisse. Hat man gegen Altach auch gesehen. Das hat schon ganz gut ausgesehen. Dann halt zu einfach die Tore bekommen. Ich denke, dass es eine ziemlich schwere Partie wird, wo man in erster Linie drauf schauen sollte, dass man hinten sehr konzentriert ist. Vorne werden sich schon Chancen ergeben.“

hope and glory: „Hoffe unsere Jungs sind so bissig und motiviert wie gegen die Hartberger! St. Pölten ist meiner Meinung nach auch etwas im „Aufwind“. Wird alles andere als einfach. Es liegt an uns.“

DrSaurer: „Wird gewonnen. Finde es aber schon ein wenig schade, dass wir St. Pölten vielleicht in die 2.Liga schicken. Sie sollten eigentlich oben bleiben. Tolles Stadion, gute Infrastruktur.“

The1Riddler: „Nachdem es wohl heuer nur eine Relegation gibt, können wir sie genau genommen nicht in Liga 2 schicken. Aus St. Pöltner Sicht würde ich schon anfangen die Spieler für die Relegation vorzubereiten und nicht mehr mit dem direkten Klassenerhalt spekulieren.“

Frastei: „Die Erfahrung lehrt, dass wir gerne Tote zum Leben erwecken – gegen den Tabellenletzten wird es sehr schwer – aber wie immer hoffe ich auf drei Punkte, um die Relegation zu sichern (für Ried wären wir dann außer Reichweite).“

Killbritney: „Das Motto ist schon ausgegeben: „Show no mercy“.“

