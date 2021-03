Austria-Fans: „Das obere Playoff ist in Sichtweite“

Die Wiener Austria setzte sich im Meisterschaftsspiel gegen den SKN St. Pölten mit 2:0 durch und darf sich weiter berechtigte Chancen auf das obere...

Die Wiener Austria setzte sich im Meisterschaftsspiel gegen den SKN St. Pölten mit 2:0 durch und darf sich weiter berechtigte Chancen auf das obere Playoff ausrechnen. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

hope and glory: „Siegt geht in Ordnung. Erste Halbzeit war es eine gute Leistung, die zweite Halbzeit war offensiv sehr schwach. Ja, man musste nicht mehr, aber ich bin da trotzdem etwas angefressen. Letztendlich ein verdammt wichtiger Sieg! Das zählt.“

L3g0l4s: „Ganz, ganz wichtig. Der WAC hat auch verloren. Das obere Playoff ist in Sichtweite.“

Braveheart-FAK: „Drei Punkte auf Platz 5, und das beste Torverhältnis. Also mit sechs Punkten sind wir vermutlich oben.“

pepe6: „Bravo Jungs, solide Leistung! Ohne Pentz wären wir vielleicht noch ins Strudeln gekommen – dieser Pentz, der letzte Saison noch auf der Bank gesessen ist – ich pack das noch immer nicht.“

Overlyzer –Dein Vorteil bei Live-Wetten!

farii: „Bis auf ein paar wenige fatale Abwehrfehler, war das eine sehr stabile und souveräne Vorstellung. Herausheben möcht ich den zweiten Treffer, sehr schön herausgespielt. Und jetzt alles für den Derbysieg geben!“

violet heat: „Aufwärtstrend bestätigt. Dazu muss man bedenken, dass mit Palmer-Brown, Sutti samt seinem unglücklichen Ersatzmann und Demaku noch wichtige Kräfte nicht zur Verfügung stehen.“

tifoso vero: „Es wurde das erreicht, was man angestrebt hat: Drei Punkte! Auch wenn ich das passive Verhalten in der 2. Halbzeit zwar verstehen kann – man will das 2:0 halten und nicht viel riskieren – fand ich es dennoch nicht gut. Es hätte auch ins Auge gehen können, obwohl wir in der 2. Halbzeit besser verteidigt haben als in der 1. Halbzeit. Natürlich wird man mit Erfolgen mutiger, zumindest hoffe ich darauf. Schnelleres Ballabspielen wäre nach wie vor angesagt und wichtig. Aber jetzt verlange ich schon zu viel von einer Mannschaft, die im Herbst (zurecht manchmal) teilweise noch verteufelt und als Abstiegskandidat gesehen wurde. Ich sehe mehr und mehr Fortschritte und bleibe dabei: Das obere Playoff können wir noch schaffen. Vor allem nach dem unerwarteten Erfolg der Altacher in Wolfsberg. Gegen die sind wir drei Punkte und mit besserem Torverhältnis hinten und haben sie im letzten Spiel zuhause. Das könnte noch sehr entscheidend werden.“

Hanschi: „Die Punkte werden natürlich sehr gerne mitgenommen. Durch die WAC-Niederlage ist nach oben hin plötzlich doch wieder was möglich. Ein Derbysieg (was aber sehr, sehr schwer wird) wäre nun natürlich extrem wichtig. Ansonsten muss Sturm bezwungen werden. Ich hoffe die Mannschaft hat nun endgültig Blut geleckt und haut alles rein was nur irgendwie möglich ist.“

Hurricane: „Da sieht man wie wichtig Spielglück im Fußball ist. Leistung war okay und dann souverän in Halbzeit zwei runter gespielt. Top 6 bleiben für mich weiterhin so gut wie nicht zu erreichen aufgrund dieser dummen Niederlage gegen die unnötigen Hartberger.“

AustriaWien1997: „Entspannter Sonntag. Sieg ab dem 2:0 nie richtig in Gefahr gewesen… so kanns laufen. Jetzt irgendwie das Derby gewinnen und wir sollten oben mit dabei sein.“

Blackcactus: „Ganz gutes Spiel. Ich fands aber nicht so viel besser als gegen Hartberg. Wir haben dem Gegner heute auch ein Tor aufgelegt, er hat es halt nicht genutzt – zweimal Metall, da hatten wir Glück. Aber wir haben unsere Chancen genutzt. Danach haben wir nicht mehr viel zugelassen, einmal hat Madl das abseits aufgehoben, ansonsten trocken fertig gespielt. Ich will damit sagen, Hartberg hätten wir gewinnen können, heute verlieren. Derzeit ist es halt so, dass wir schon noch vom Spielglück abhängig sind, wir also mal die ein oder andere Stange oder den Pentz brauchen.“

maxglan: „Hat sehr souverän ausgesehen. Fairerweise muss man aber auch dazusagen, dass die Pöltner nach einem sehr guten Saisonstart jetzt schon länger auf dem absteigenden Ast sind und auch heute kaum etwas zusammengebracht haben.“

Pirius: „Auch wenn es immer noch Stellungs- und Abspielfehler gibt, die Spielintelligenz sich im Wesentlichen auf Fitz beschränkt, Räume nicht genutzt werden und die Chancenauswertung ausbaufähig ist: Das ist schon ein anderes Spiel als noch vor einigen Wochen. Man nähert sich offensichtlich wirklich über die Basics. Zweikampfverhalten, Bewegung gegen den Ball, das Rausrücken, Doppeln, sich auch mal etwas trauen im Konterspiel und viel Laufbereitschaft.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 2:0-Auswärtssieg der Wiener Austria gegen den SKN St. Pölten.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!