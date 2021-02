Austria-Fans: „Der Kampf ums obere Playoff scheint verloren“

Die Wiener Austria bekam im Kampf um einen oberen Playoff-Platz einen schweren Dämpfer. Beim Heimspiel gegen den TSV Hartberg setzte es eine 0:1-Niederlage, was...

Die Wiener Austria bekam im Kampf um einen oberen Playoff-Platz einen schweren Dämpfer. Beim Heimspiel gegen den TSV Hartberg setzte es eine 0:1-Niederlage, was nach den guten Leistungen der letzten Wochen ein wenig überraschend kam. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu der Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

farii: „Erbärmliche erste Halbzeit, die zweite Halbzeit war dann besser, weil die unnötigen hohen Bälle dann gelassen wurden. Leider war das heute spielerisch ein klarer Rückschritt und das tut mir eigentlich noch viel mehr als die Niederlage.“

Ed_Black: „Hierbei zuschauen hat körperlich echt weh getan. Hartberg defensiv sehr stark. Die Italien-Vergangenheit von Trainer Schopp nicht zu leugnen, der kann betonieren. Pichlers Chance unglaublich gehalten von Svete.“

maxglan: „Natürlich hätten wir uns heute mehr verdient, aber auf zwei kläglich vergebene Sitzer und einen defensiven Bock rauszureden ist auch ein bissl dünn. Das war insgesamt einfach nix und ist sehr enttäuschend. Darf man heute das Wort vercoacht in den Mund nehmen? Gegen einen tiefstehenden Gegner brauchts Flügelspiel und Kreative. Wir hatten beides nicht, weil die linke Seite offensiv nicht besetzt war und uns zentral wohl auch ein Sechser (Martel) gereicht hätte.“

Braveheart-FAK: „Schauen, dass man die Saison sportlich die Spieler weiterbringt, die nächstes Jahr noch da sind und finanziell konsolidieren. Nächstes Jahr hoffentlich dann wieder mit einem Team das sich halbwegs sicher fürs obere Playoff qualifiziert.“

Torberg*1911: „Man hat gesehen, dass die Jungs auch im Kopf müde sind. Nach zwei intensiven Partien gegen RB Salzburg und heute gegen die Kämpfer aus Hartberg fast durchgehend ideenlos im gefährlichen Bereich agiert und die guten Möglichkeiten (Fitz, Pichler) nicht genutzt.“

kingpacco: „Also wenn du ins obere Playoff willst und dann so eine Halbzeit hinlegst, dann gehört einiges hinterfragt! Kein Druck nach vorne – ideenlos Bälle hoch nach vorne spielen, kaum gewonnene zweite Bälle.“

Pinkman: „Tor selbst gemacht, vorne alles vergeben. Möglicherweise Elfmeter nicht gegeben, der Ellenbogen hat im Gesicht nichts verloren. Das untere Playoff ist fix, wir müssen uns konzentrieren, dass man mit dem Abstieg nichts zu tun hat und eventuell die Quali-Runde erreichen.“

Groovee: „Ich weiß gar nimma was ich noch sagen soll – wir sind mental anscheinend nicht reif genug, kaum werden sie gelobt (obwohl sie zwei Mal verloren haben) geht im nächsten Spiel gar nix mehr. Vorne sind wir einfach unfassbar harmlos und hinten schenken wir jedem Gegner die Tore. Mehr als UPO macht so eh keinen Sinn.“

systemoverload: „Zwei Sechser von Beginn gegen Hartberg ist einer zu viel. Man hätte Zeka gleich von Beginn bringen können und Jukic zurück ins zentrale Mittelfeld. Martel sollte gegen Hartberg reichen.“

violet heat: „Ein Rückschlag, aber auch nicht mehr. War heute einfach ein gebrauchter Tag. Einige wirkten heute lange nicht so giftig und frisch wie am Mittwoch. An so einem Tag brauchst ein bisschen Spielglück und das war nicht auf unserer Seite. Der Kampf ums obere Playoff scheint verloren, um den internationalen Startplatz kämpfen wir aber so und so.“

vamp_ire: „Wir sind wohl leider noch nicht so weit wie wir nach den zwei Auftaktsiegen geglaubt haben.“

frastei: „Natürlich ist das heute sehr enttäuschend insgesamt gewesen. Aber die meisten Spieler in dieser Mannschaft haben, übertrieben gesagt, eine Handvoll Spiele in der Bundesliga gespielt. Da fehlt doch einiges an Routine und Erfahrung. Deshalb war klar, dass es nicht eine durchgehende Steigerung von Spiel zu Spiel gibt. Heute war eben ein Einbruch in der Weiterentwicklung dieser Mannschaft. Man musste mit dem rechnen. Ist zwar schade, aber das obere Playoff ist kaum mehr zu erreichen. Man sollte der Mannschaft weiterhin vertrauen und ihnen eine Chance geben. Ist zwar sehr hart für uns Fans, aber es kann auch Peter Stöger nicht zaubern. Im Übrigen wissen die Hartberger glaube ich nicht, warum sie gewonnen haben. Insgesamt waren wir die bessere Mannschaft mit den besseren Torchancen.“

