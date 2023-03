Austria-Fans: „Das war unser stärkstes Spiel unter Wimmer“

Die Wiener Austria gewann das Derby gegen den SK Rapid mit 2:0 und sicherte sich neben diesem Prestigeerfolg auch einen Platz im oberen Playoff....

Die Wiener Austria gewann das Derby gegen den SK Rapid mit 2:0 und sicherte sich neben diesem Prestigeerfolg auch einen Platz im oberen Playoff. Wir wollen uns ansehen was die Austria-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

DaMarkWied: „Verdienter Sieg in einem kampfbetonten Derby. Tut vor allem nach der bitteren Niederlage in Graz gut. In den letzten 20 Minuten haben wir für meinen Geschmack etwas zu sehr nachgelassen, aber zum Glück war Rapid insgesamt sehr harmlos und konnte das nicht ausnutzen. Trotz der schwierigen finanziellen Situation, den drei Punkten Abzug und dem teils unfassbaren Verletzungspech aus eigener Kraft die Meistergruppe erreicht. Überragend! Gehört auch gesagt.“

Hutz: „Alles in allem recht souverän runtergespielt, ich hatte in der 2. Halbzeit immer das Gefühl, notfalls kann man noch ein Schäuferl drauflegen.“

_pe_: „Das geht gerade runter wie Öl. Fand Halbzeit 1 schon sehr gut insgesamt, Halbzeit 2 ging es eigentlich recht munter hin und her, Rapid hat gedrückt und uns mehr Platz gelassen, wir brauchten dann dennoch ein bissl eine Slapstick Einlage um dann auch mal zu vollenden. Danach hätte es auch Elfer geben können für uns. Die Wechsel begannen bisschen zu spät, bzw. fehlt uns da einfach die eine oder andere Option. Wenn wir mal etwas konsequenter kontern, ists am Ende ein noch entspannterer Sieg, die Kraft war aber auch scheinbar nicht mehr ganz da. Alles in allem aber top, Derby-Heimsieg, 2. Derby Sieg en suite, oberes Playoff souverän gesichert, den Auftritt von letzter Woche wieder ausgebügelt!“

Groovee: „Hätte ich mir nie gedacht. Die Grünen waren chancenlos! Super Spiel von allen!“

ooeveilchen: „Heute sehr effizient. Abseits der Tore eigentlich kaum nennenswerte Chancen für uns, dennoch ein vergleichsweise ungefährdeter Sieg einfach weil Rapid trotz einiger Möglichkeiten ziemlich harmlos war.“

veilchen27: „Ja, ein Derbysieg ist immer schön. Ja, zwei verdiente Derbysiege in Folge sind noch schöner. Aber das ist noch nicht alles, warum ich heute extrem glücklich bin. Das war heute unser stärkstes Spiel unter Wimmer. Die erste Halbzeit war richtig stark. 60% gewonnene Zweikämpfe, extrem viele Pressing-Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte, Rapid immer in Stress versetzt, nichts zugelassen, richtig hohe Intensität, die Rapid schlichtweg überfordert hat. Umso besser, dass wir in dieser Zeit spät, aber doch noch zwei Tore gemacht haben, denn danach ließen die Kräfte logischerweise etwas nach, für mich waren wir einen Tick zu tief und defensiv bei Flanken nicht souverän genug, aber so richtig ins Schwimmen kamen wir nie und ich hatte stets das Gefühl, dass wir das rüberbringen werden. Wenn der VAR beim Foul an Fitz eingegriffen hätte (für mich Pflicht, weil auf der Linie und klares Foul), wäre es noch gemütlicher geworden. Unglaublich, dass nach so vielen Ausfällen dann auch noch ein weiterer Schlüsselspieler, der ohnehin schon einen anderen ersetzt hat, raus muss. Teigl mit seinem ersten Bundesliga-Spiel seit Oktober (!), relativ spontan, und dann so souverän, Kompliment, hat er weitaus besser gemacht als ich es erwartet hab.“

HwG: „Super Partie. Verdient meiner Meinung nach, auch mit zwei Toren Differenz! Leidner unser bester Mann. Fischer und Braunöder auch stark. Haris sowieso.“

kingpacco: „Naja, wir haben schon bessere Derbys von uns gesehen aber es ging auch heute um sehr viel. Denke, dass beide Mannschaften auf Augenhöhe, aber wir waren halt effizienter vor dem Tor. Wir müssen unbedingt aufhören, nach einer Führung, dem Gegner das Spiel zu überlassen. Da sind wir viel zu passiv in den Zweikämpfen. Für mich die besten bei uns Früchtl, Leidner und Braunöder. Das Problem bei Rapid ist halt einfach das Zentrum im Mittelfeld, die haben da ja nicht wirklich einen Spieler wie Braunöder, Jukic oder Fischer, da sind sie ja mindestens um ein bis zwei Klassen schlechter aufgestellt als wir“

violet heat: „Das war ein rassiges, tolles Derby!! Großartiger Kampfgeist, auch spielerisch sehr stark. Pauschallob an alle! Ein Wahnsinn, wie Leidner vor uns beim 2:0 abgegangen ist. Klasse-Typ. Moz und Fischer mit besten Frühjahrsleistungen, Klasse-Partie vom Kapitän und auch Früchtl voll da. Eine große Freude, danke Veilchen!!“

Ghost_fakvie: „Wunderbar, perfekte Leistung. Die Grünen nicht mit ihrem besten Tag dafür wir top eingestellt. Sowohl taktisch, als auch kämpferisch bestens. Jukic und Braunöder heute eine Macht, aber will kaum jemanden rausnehmen.“

Aegis: „Was für eine überzeugende Leistung. Ich hatte ehrlich gesagt 90 Minuten nicht das Gefühl, dass wir die Partie verlieren könnten. Klar haben wir uns nach dem 2:0 etwas zurückfallen lassen. Die Intensität war trotzdem da. Wie Fischer und Tabakovic aber selbst in der 85. noch angelaufen sind war wunderschön anzusehen. Ich möcht aus dieser Mannschaft eigentlich gar niemanden herausheben. Man sieht, dass jeder weiß wieviel uns der Derbysieg bedeutet. Gestern natürlich mit der fälligen Quali fürs obere Playoff nochmal wichtiger.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 2:0-Sieg der Wiener Austria gegen den SK Rapid.

