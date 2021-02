Austria-Fans: „Die zweite Halbzeit hat Spaß gemacht“

Die Wiener Austria drehte das Spiel gegen Altach nach einem Rückstand und gewann schlsusendlich klar mit 5:1. Wir wollen uns ansehen was die Austria-Fans...

Die Wiener Austria drehte das Spiel gegen Altach nach einem Rückstand und gewann schlsusendlich klar mit 5:1. Wir wollen uns ansehen was die Austria-Fans zu der Reaktion ihrer Mannschaft sagen, die nach den Niederlagen gegen RB Salzburg und Hartberg wieder voll anschrieb. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

HwG: „Wir waren meiner Meinung nach gar nicht gut, aber Altach offenbar noch viel mieser. Fünf Tore in 30 Minuten ist eigentlich irre, vor allem wenn man nach der 1. Halbzeit eine Niederlage zumindest nicht ausschließen konnte. Pentz wieder sau stark in Halbzeit 1. Ist für mich eigentlich auch der Vater des Sieges!!“

Gschichtldrucka: „Ein Ergebnis, das man sich von einer Wiener Austria gegen einen ambitionierten, kleinen Klub wie Altach eigentlich immer erwarten sollte!“

farii: „Eine miese erste Halbzeit und dann die 2. Halbzeit einfach das komplette Gegenteil. Durch Glück zum Ausgleich gekommen und dann ist entweder uns der Knopf aufgegangen oder die Altacher sind komplett auseinandergebrochen, ich hoffe da mal auf ersteres, aber wird wohl ein Mittelding sein. Hoffentlich haben die Jungs genug Selbstvertrauen gesammelt um mal wieder gut in das nächste Spiel zu starten.“

DrSaurer: „Verdient gewonnen. Altach war nur von der 20. bis 35 Minuten gut.“

AlfredoD.: „Sehr lieb wie der Zeka sich am Ende noch ärgert, dass das Spiel schon aus ist und er die letzte Chance auf ein Tor verpasst hat. Der dürfte in Ordnung sein und Qualitäten hat er auch. Ansonsten: günstiger Spielverlauf zweite Hälfte aber ohne Schmackes hätte das alleine auch nix gebracht. Hoff ma mal, dass die Tore den Torschützen Fitz und Sarkaria Auftrieb geben und sie besser in die Spur kommen. Generell dürft dem Team eine gewisse Lockerheit nicht schaden um mal wirklich das Potenzial abzurufen. Als Austrianer fürchtet man sich allerdings, dass es eher den Effekt hat, mit der falschen Lockerheit in die nächste Partie zu gehen. Dabei sollte man sehen, was möglich ist, wenn man mal mit 100% bei der Sache ist und nicht nur mit 70 bis 80.“

kingpacco: „Ich habe mich früher immer so geärgert, wenn man nach einer Führung aufgehört hat zum Fussballspielen. Aber das heute hat richtig Spass gemacht den Jungs zuzuschauen wie sie trotzdem weiter nach vor agiert haben. Der Spirit dürfte in der Hinsicht schon passen.“

Pirius: „Schönes Ergebnis, skurriles Spiel. Man darf auf den psychologischen Aspekt hoffen aber für die Zukunft ableiten würde ich aus dieser Partie nichts.“

viola lion: „Jukic hat im zweiten Durchgang kämpferisch, als auch in seinen Bewegungen ohne Ball deutlich zugelegt, was gemeinsam mit der Agilität von Sarkaria und dem Schiri zum Umschwung beigetragen hat.“

pramm1ff: „Ich bin froh, dass wir einerseits mal eine kritische Schiedsrichterentscheidung zu unseren Gunsten hatten und andererseits, dass wir uns erneut in einer Partie steigern konnten. Ich hoffe wir können auch endlich mal die Form halten und gleich so in eine Partie starten. Das hatten wir gegen Salzburg (2. Partie) und konnten es dann nicht durchziehen. Also Fazit: Wir können offensichtlich. Wir können auch quasi alles was notwendig wäre um vorne mitzuspielen. Wir können es halt nicht immer, nicht durchgängig und nicht alles gleichzeitig – aber wenn man Stück für Stück die Anteile steigert wo man es kann, dann sehen wir bald eine bessere Tabellenposition.“

hope and glory: „Erste Halbzeit war inferior und wie ein Fixabsteiger! Unglaublich wie körperlos da zum Teil gespielt wurde. Dank Pentz waren wir zur Pause nicht aussichtslos zurück. Es spielte heute viel für uns. Auch der rasche und glückliche Ausgleich. Im Endeffekt auch einmal Glück gehabt und letztendlich drei massiv wichtige Punkte geholt! Der Abstieg ist nun etwas weiter weg, aber noch nicht vom Tisch.“

