Austria-Fans: „Ein hochverdienter Sieg in Notbesetzung“

Das waren gute Tage für die Wiener Austria! Nach der erfolgreichen Lizenzvergabe, die die Wiener im Unterschied zu den Vorjahren diesmal in 1. Instanz erhielten, feierten die Veilchen im Auswärtsspiel gegen den Wolfsberger AC den ersten Sieg im unteren Playoff. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „So spielt man das auswärts. Extrem dominant, sehr souverän, in Notbesetzung ein hochverdienter Sieg gegen den einzigen Verfolger. Bravo, wenngleich die Chancenverwertung natürlich ein Dilemma ist und das noch viel souveräner hätte sein können. Auch hat der Ausschluss unseren Spielfluss eher gebremst als gestärkt, aber das war dann natürlich auch schon eine körperliche Frage, gerade im Zentrum. Kompliment an Holland und Wels, die das über 95 Minuten gespielt haben als hätten sie nie etwas anderes gemacht und würden voll im Saft stehen, weil sie Woche für Woche auflaufen. Jimmy kann an guten Tagen schon immer noch sehr stark sein, Wels hat heute erstmals sein Potential angedeutet. Lizenz und Auswärtssieg – ein feines Wochenende!“

Hurricane: „Verdienter Sieg. Man hätte es halt nicht so spannend machen müssen, wenn man die Tore gemacht hätte. Holland heute überraschender Weise sehr solide. Ebenso Moritz Wels.“

Da_Chris: „Endlich wieder ein Dreier, aber mich ärgert die Chancenverwertung.“

Violetter_Spielmacher: „Alles in allem eine Woche mit wichtigen Erfolgen – auf und neben dem Platz!“

tifoso vero: „Eigentlich eine klare Angelegenheit mit einem Makel: Warum machen wir nicht die drei, vier, fünf aufgelegten Tore? Dass wir in den letzten 15 Minuten etwas nachgelassen haben führe ich auf unser sehr gutes und laufstarkes Pressing bis dahin und auf die anscheinend doch hohe Temperatur zurück. Zudem versuchte es der WAC noch einmal auf Teufel komm raus, was ihnen allerdings gar nichts nutzte. Ich freue mich für Holland und Wels für ihre gute Leistung. Allerdings waren heute alle wirklich in Ordnung, auch wenn Vucic oder Huskovic mehr machen müssen wenn sie in Zukunft Stammspieler werden wollen. Hinten mit Plavotic, Handl und auch Galvao sind wir eh eine Bank, die man nicht leicht umstoßen kann. Gruber endlich wieder mit einem Tor, das gibt Selbstvertrauen. Apropos Selbstvertrauen. Ich denke, dass die positive Lizenzentscheidung in den Köpfen auch etwas bewirkt hat. Zumindest hatte ich das Gefühl, dass wir in Wolfsberg von Anfang an mit viel Selbstbewusstsein aufgetreten sind. Weiter so.“

pramm1ff: „Vermutlich wird sich Schmid im Sommer einen neuen Verein suchen müssen, das ist viel zu wenig für diesen Kader. Wels und Holland heute wirklich gut, aber der Gegner hat im Zentrum überhaupt keinen Druck gemacht. Vorne leider weiterhin glücklos oder zu wenig Wille.“

Viereee: „Wichtige und relativ sichere drei Punkte. Was für mich immer noch ein Rätsel bleibt ist der Spielaufbau – bei so gut wie jedem Angriff hat man das Gefühl, er ist durch Zufall oder Einzelaktionen aufgebaut. Einstudierte Spielzüge oder Laufwege erkennt man kaum, dafür viele nach vorne geschlagenen Bälle, oder ratlose Spieler.“

hope and glory: „Absolut verdienter Sieg! Über die Mehrheit der Spielzeit guten Fußball gespielt. Nach der roten Karte für Ballo haben wir leider nachgelassen. Die Chancenauswertung leider ein Graus. Wichtiger Sieg. Lob vor allem an Holland, Wels und auch Guenuche.“

