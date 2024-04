Austria Wien erhält die Lizenz in erster Instanz

Der Senat 5 der Österreichischen Fußball-Bundesliga hat nach der Prüfung und Evaluierung der von den Lizenzbewerbern abgegebenen Unterlagen die Lizenz-Entscheidungen für die Bundesliga-Saison 2024/25...

Der Senat 5 der Österreichischen Fußball-Bundesliga hat nach der Prüfung und Evaluierung der von den Lizenzbewerbern abgegebenen Unterlagen die Lizenz-Entscheidungen für die Bundesliga-Saison 2024/25 getroffen. Austria Wien erhält die Lizenz für die nächste Saison in erster Instanz, mit der Auflage eines regelmäßigen Finanz-Reportings.



Präsident Kurt Gollowitzer: “Ich bin sehr glücklich, dass uns die Erteilung der Lizenz heuer erstmals seit Jahren wieder in erster Instanz gelungen ist. Mein großer Dank gilt allen Mitarbeitern des Klubs, allen voran Finanzvorstand Harald Zagiczek und seinem gesamten Finanz-Team, welches hervorragende Arbeit geleistet hat. Aber natürlich auch unseren Partnern, Investoren, Gönnern und unseren Fans, die uns auf diesem Weg bis hierher unterstützt haben. Die Erteilung der Lizenz in erster Instanz ist ein wichtiges Mosaik am Gesamtbild einer wieder wirtschaftlich am Gesundungsweg befindlichen Wiener Austria. Ich bin davon überzeugt, dass uns auch die nächsten Schritte wie geplant gelingen werden und wir aus diesem positiven erstinstanzlichen Lizenzentscheid die notwendige Kraft für alle weiteren Schritte schöpfen werden. Heute freue ich mich für jede Austrianerin und jeden Austrianer und bereits ab morgen werden wir alle gemeinsam die nächsten Ziele in Angriff nehmen.“

Vorstand Harald Zagiczek: „Wir freuen uns, die Lizenz in erster Instanz erhalten zu haben. Wir haben in den letzten Monaten ein sehr gutes Konzept mit einer neu geschaffenen Struktur entwickelt und alles daran gesetzt, dass die Bundesliga unseren eingeschlagenen Weg goutieren wird. Der erste Schritt unseres langfristigen Plans ist damit gelungen, es gibt jetzt aber keinen Grund, nachzulassen, wir werden unseren Weg der Effizienz und der schlanken Struktur forcieren. Zukünftig wollen wir noch mehr Mittel für unseren Nachwuchs & die Akademie bereitstellen – den jungen Austrianern muss die Zukunft gehören. Das Wichtigste ist, die wirtschaftliche Stabilität beizubehalten – damit sind wir aufgrund unserer Tradition und der klaren Werte als Austria Wien für viele Sponsoren & Partner interessant. Ich habe in meinem ersten halben Jahr als Vorstand gesehen, welch große Strahlkraft die Austria entwickeln kann – wir hoffen, dass uns auch im Sommer und darüber hinaus weiterhin so viele Fans auf unserem Weg unterstützen.“