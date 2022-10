Austria-Fans: „Man kann der Mannschaft nicht viel vorwerfen“

Die Wiener Austria verlor das Heimspiel gegen RB Salzburg mit 1:3, wobei Junior Adamu alle Treffer der Gästemannschaft erzielte. Wir wollen uns ansehen was...

veilchen27: „In Anbetracht der Personalsituation kann ich der Mannschaft nicht viel vorwerfen. Ich hatte am Donnerstag und heute jeweils das Gefühl, dass sie alles rauswerfen, was drinnen ist. Aber alles, was für uns derzeit drinnen ist, ist eben noch immer weniger als Villarreal und Salzburg drauf haben. Heute mag es angesichts der recht späten Tore vielleicht ärgerlich wirken, ist aber schon verdient…Respekt an die Mannschaft, wie sie den Huskovic-Unfall weggesteckt hat und dass sie sich bei 1:3 nicht hängen hat lassen, sondern weiter nach vorne gespielt hat. Soll so sein, nicht weiter schlimm. Jetzt kommen mit Sportclub, LASK, Lech Posen, Altach, Hapoel Be‘er Sheva und WSG in den nächsten drei Wochen die interessanteren, wichtigeren Spiele als gegen Villarreal oder Salzburg.“

Violettesbluat: „Ausgerechnet habe ich mir vor dem Match nichts und bin deshalb auch nicht großartig enttäuscht. Unsere Gegner sind andere. (zb LASK nächste Woche ). Aber man hat auch heute gesehen, dass jeder noch so kleine oder große Fehler gegen ein Spitzenteam bestraft wird. Ebenso sollte man dann die Aktionen die man bekommt trocken fertigspielen. Das ist eigentlich der große Unterschied zwischen uns und RB.“

Lucky Luke: „Die ersten 10, 15 Minuten komplett verschlafen. Danach die körperliche Überlegenheit der Salzburger (jeder von denen ist schneller und generell körperlich stärker) sehr brav ausgeglichen und verdient ein Tor geschossen, unglaublich gut gemacht von Fitz. In der 2. Hälfte MUSS man die 3:1 Situation mit Fitz, Polster und Keles einfach besser lösen, in jeder Partie und gegen Red Bull natürlich noch mehr. Beim 1:2 in drei Situationen nicht in den Zweikampf gekommen und dann haut dir Früchtl die Partie endgültig zusammen statt vielleicht noch auf eine Aktion zum 2:2 hoffen zu können. Am Ende reicht es halt für uns nie, eine brave Partie gegen Salzburg zu spielen. Es müsste wirklich alles perfekt laufen, um mal was mitzunehmen.“

Gatrik: „Das ist halt nicht unser Gegner, weil die Meisterschaft bereits vor der Spielsaison feststeht. Das nimmt man emotionslos zu Kenntnis.“

Nunstuck: „Der Abstand wird geringer, für Punkte ist er aber noch zu groß. Wobei, wenn die Dosen eine Viertelstunde vor Schluss beginnen Zeit zu schinden sind wir vermutlich sehr nah dran.“

fermin: „Gegen deren Einser-Panier haben wir keinen Meter. wir müssen diese Saison gegen die kleinen punkten (Rapid, Hartberg, Ried etc, ) um oben mitzuspielen. Und das machen wir nicht so schlecht.“

violet heat: „Den Unterschied hat man erst bei der vielleicht spielentscheidenden Konterchance gesehen, die Keles neben das Tor gesetzt hat. Ein CL- Klub macht so was halt rein. Dann noch bei den Wechseln. Okafor hat in jeder Aktion gefährliche Dynamik ausgestrahlt, an Dovedan lief das Spiel vorbei.“

Rickson: „Wir waren in vielen Phasen des Spiels zu defensiv und passiv, auf die Art hat noch keiner was gegen die Dosen geholt. Da hat mir die Partie zu Saisonbeginn besser gefallen. Zuletzt hat sogar Altach gezeigt, dass man mit einer mutigeren Spielweise den Dosen weh tun kann. Und bitte keine Fünferkette mehr, außer gegen Wolfsberg sind wir damit immer eingefahren.“

QPRangers: „Austria hatte zwei Tage weniger Regeneration (das ist absolut nicht zu verachten), Salzburg kann Spieler wie Okafor von der Bank bringen, Austria spielt mit 3-4 Spielern der Young Violets, ohne vier Stammspiele, drei Tage nach dem Villareal-Match gegen eine CL Mannschaft, die mit ihrer A-Garnitur aufläuft. Mit dieser Mannschaft punkten die auch gegen Chelsea und Milan. Und wir haben sie voll gefordert. Das war nicht die B- oder C-Garnitur, die gegen Rapid und Altach aufgelaufen ist. Also sind manche Kommentare nicht nachvollziehbar. Was habt ihr erwartet.“

