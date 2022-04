Austria-Fans: „Wir haben weniger Druck als Sturm“

Die Wiener Austria trifft heute auf den SK Sturm und hofft auf einen Punktegewinn in Graz. Wie schätzen die Fans die Chancen ein? Wir...

Die Wiener Austria trifft heute auf den SK Sturm und hofft auf einen Punktegewinn in Graz. Wie schätzen die Fans die Chancen ein? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

L3g0l4s: „Wäre wichtig hier drei Punkte zu holen. Danach gehts zwei Mal gegen Red Bull. Sonst ist der zweite Platz schon sehr weit weg.“

viola123: „Habe irgendwie das Gefühl, dass Sarkaria leider ein Tor gegen uns schießt… Der spielt die beste Saison seiner Karriere.“

tifoso vero: „Wir haben ein bisschen weniger Druck als Sturm. Von Sturm wird erwartet, dass die unter die ersten Drei kommen müssten, wir sind schon froh darüber, das obere Playoff geschafft zu haben. Die Realität zeigt allerdings, dass wir keinem Gegner im oberen Playoff unterlegen sind, von den Bullen einmal abgesehen. Gegen die Grazer haben wir in dieser Saison gut performt, unsere Mannschaft ist inzwischen noch mehr zusammengewachsen und hat sich weiterentwickelt. Fazit: Ich traue unseren Veilchen auch einen Sieg dort zu, ein Unentschieden jedenfalls.“

hunterjoe97: „Die Partie darf zumindest nicht verloren gehen, um den Abstand zu Rapid, WAC und Austria Klagenfurt zu bewahren. Ein Sieg wäre Wahnsinn wenn man betrachtet, dass eine Woche darauf vermutlich eine Niederlage kommt.“

Interimsgott: „Manprit mit 22 Scorerpunkten (35 Spiele) heuer. Es tut noch immer so verdammt weh. Der wird um drei Mille ins Ausland gehen…“

Veilchen33: „Ich hoffe natürlich auch auf die drei Punkte, glaube aber, dass wir gegen die Grünen um den dritten Platz kämpfen müssen.“

hope and glory: „Wird (wieder) nicht einfach. Aber ich denke einfacher als gegen Klagenfurt. Sturm spielt daheim und wird sich sicher nicht so verstecken wie die Kärntner. Das wird uns mehr Räume ermöglichen. Wenn wir etwas Platz haben, sind wir weitaus besser. Mit einer kompakten Defensive und einem guten und effektiven Umschaltspiel, ist sicher was möglich für uns. Bitte vergessen wir nicht, wir befinden uns in der ersten Saison der „sogenannten Scheiß-Jahre“ – das OPO ist schon ein kleiner Erfolg. Jetzt kommt der Bonus.“

behave yourself: „Zuletzt haben wir gerade gegen extrem limitierte Klagenfurter sehr mau ausgeschaut – es scheint, als würden die Ansprüche schneller steigen als die Mannschaftsentwicklung. Ich sehe zum Beispiel noch ordentliche Mängel, was Kreativität und Spielgestaltung betrifft, international würden wir das schnell merken, wenn man nur mit weiten Bällen zum gegnerischen Tor kommt.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Duell zwischen der Wiener Austria und dem SK Sturm.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!