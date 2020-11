Bundesliga-Statistiken: Die fleißigsten und effektivsten Zweikämpfer

Wir wollen die Länderspielpause nutzen um einige Statistiken nach dem 7. Spieltag der österreichischen Bundesliga zu betrachten. Heute blicken wir auf die Spieler mit...

Wir wollen die Länderspielpause nutzen um einige Statistiken nach dem 7. Spieltag der österreichischen Bundesliga zu betrachten. Heute blicken wir auf die Spieler mit den meisten Zweikämpfen und sehen uns zudem an, welche Akteure besonders viele Duelle für sich entschieden. Alle Grafiken und Statistik-Werte stammen von Wyscout S.p.a.

Zweikämpfe in der österreichischen Bundesliga nach sieben Runden der Saison 2020/21

Vergangene Saison bestritt etwas überraschend ein offensiver Mittelfeldspieler die meisten Zweikämpfe in der österreichischen Bundesliga. Otar Kiteishvili war in 269 Duelle verwickelt und führte damit die Wertung vor James Jeggo (261) und Michael Novak (256) an.

Nach sieben Runden in der neuen Saison liegt ein Akteur vorne, der in der vergangenen Spielzeit die meisten Einsätze für die Juniors OÖ bestritt und aktuell an die WSG Tirol verliehen ist. Die Rede ist von Außenverteidiger David Schnegg, der mit 74 absolvierten Zweikämpfen in dieser Saison die Wertung vor Hartberg-Spieler Thomas Rotter und Vereinskollege David Gugganig anführt. Maximilian Hofmann liegt als bester Rapid-Spieler in dieser Wertung auf Platz 5, LASK-Akteur Philipp Wiesinger belegt Platz 9. In den Top-20 befindet sich kein Spieler des FK Austria Wien, Sarkaria liegt mit 43 geführten Zweikämpfen auf Platz 43. Auffallend ist zudem, dass so wie in der vergangenen Saison kein einziger Spieler von Red Bull Salzburg in den Top 20 liegt. Nach sieben Runden lässt sich im Gegensatz zur vergangenen Saison auch kein Spieler des Serienmeisters in den Top 30 finden.

Die meisten Zweikämpfe pro 90 Minuten

In dieser Wertung rücken einige Spieler auf die vorderen Plätze vor, die heuer weniger als 400 Minuten absolvierten. Schnegg liegt in dieser Wertung immer noch auf Platz 5, vor ihm befinden sich mit Samson Tijani, Anderson, Otar Kiteishvili und Nosa Iyobosa Edokpolor gleich vier Legionäre. Vorjahressieger Dominik Baumgartner liegt nach sieben Runden nur auf dem 29. Platz. Während der WAC-Innenverteidiger vergangene Saison im Schnitt 11.61 Zweikämpfe pro 90 Minuten bestreiten musste, kommt er heuer auf 7.77 Duelle pro 90 Minuten.

Die beste Zweikampfquote

Vergangene Saison gewann St.-Pölten-Innenverteidiger Christoph Klarer 78.26% seiner Duelle und lag damit vor Avlonitis und Borkovic auf Platz 1. Klarer wechselte zu Fortuna Düsseldorf, Avlonitis kickt aktuell für Ascoli in der Serie B und Alexandar Borkovic verließ die Austria für die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim.

In der neuen Saison führt Gernot Trauner die Wertung mit starken 78.95% gewonnenen Zweikämpfen an. Hinter ihm liegen mit Dejan Ljubicic (76.32%) und Filip Stojkovic zwei Spieler des SK Rapid, wobei insbesondere die Quote des aktuell verletzten Mittelfeldspielers Ljubicic bezogen auf seine Position sehr stark ist. Vergangene Spielzeit lag Trauner mit einer Zweikampfquote von 70.34% übrigens auf Platz 10.

