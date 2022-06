Corona-Cluster in Rapids Betreuerteam

Am heutigen Montag startet die gesamte Profimannschaft des SK Rapid mit der Vorbereitung auf die bevorstehende Saison. Am Programm...

[ Pressemeldung SK Rapid ]

Am heutigen Montag startet die gesamte Profimannschaft des SK Rapid mit der Vorbereitung auf die bevorstehende Saison. Am Programm stehen dabei die obligatorischen Leistungstests. Für Dienstag sind dann zwei Trainingseinheiten auf dem Rasen angesetzt. Die ersten offiziellen Einheiten mit dem gesamten Kader müssen allerdings ohne unserem Cheftrainer stattfinden. Bei einer Routinetestung innerhalb des Betreuerteams haben einige Corona-Tests positiv angeschlagen, darunter auch jener Test von Trainer Ferdinand Feldhofer. Unser Cheftrainer hat keine schwerwiegenden Symptome und befindet sich, so wie seine Kollegen, in häuslicher Quarantäne.

Aus diesem Grund muss auch das für morgen angesetzte medienöffentliche Training abgesagt werden. Über einen möglichen Ersatztermin informieren wir Sie zeitnah!