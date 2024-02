Die Kommentare der Austria-Fans nach dem 3:1-Sieg gegen Hartberg

Die Wiener Austria gewann am Wochenende das Meisterschaftsspiel gegen den TSV Hartberg mit 3:1 und bleibt damit im Rennen um einen Platz im oberen...

Die Wiener Austria gewann am Wochenende das Meisterschaftsspiel gegen den TSV Hartberg mit 3:1 und bleibt damit im Rennen um einen Platz im oberen Playoff. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „Wichtiger, verdienter Heimsieg. Und vier langjährige Veilchen aus unserem Nachwuchs als Torschützen.. Vieles hat mir dann überwiegend gut gefallen, wenn auch nie perfekt, aber fürs erste Meisterschaftsspiell nach langer Pause war das schon recht erfreulich. Besonders überzeugt über gesamte Dauer haben mich Kos, Handl, Galvao und Krätzig. Potzmann und Fischer waren erste Halbzeit arm dran, aber überwiegend zweikampfstark. Ranftl hatte erste Halbzeit sehr wenig Output, zweite mehr. Huskovic hat’s mit dem Ball meist gut gemacht, teils aber recht platt auf mich gewirkt. Auch Fitz war schon mal spritziger. Holland hat gezeigt, als Wechselspieler seine Berechtigung zu haben. Bleibt noch einer: Romeo Vucic. Erste Halbzeit war er bemüht, aber eher farblos. Zweite Halbzeit war er dann richtig, richtig gut – nicht nur, aber auch bei seinem Tor. Und noch selten habe ich so sichtbar bei einem jungen Spieler die Erleichterung abfallen gesehen, er wirkte extrem stolz und glücklich – zurecht.“

ozzy: „Ein sehr wichtiger Sieg gegen ein spielerisch gutes Hartberg. Zum Glück haben sie im letzten Drittel oft sehr ungenau gespielt. wunderbar für unsere „eigenen“ Stürmer, dass sie für ihren Einsatz mit Toren belohnt wurden und das Team auf die Siegerstraße geführt haben. Dies gilt es aber jetzt jede Woche zu bestätigen.“

violet heat: „Unsere Mannschaft ist sehr bissig aus der Pause gekommen und hat das Match gegen spielstarke Hartberger verdient gedreht. Möge Frans gesund bleiben, dann wird er uns noch viel Freude machen, das haben alle gesehen. Hinten hatten wir vor allem in Halbzeit 1 Probleme und es gab Unsicherheiten, die man abstellen wird. Die Tore für Muki und Vucic freuen besonders.“

Violettesbluat: „Zur Halbzeit hätte ich Fitz und Vucic ausgetauscht, Gott sei Dank bin ich nicht der Trainer.“

QPRangers: „Ganz wichtiger Sieg und super Moral nach einem denkbar schlechten Spielverlauf zu Beginn. Das 0:1 aus dem Nichts muss man mal so wegstecken, zumal es den Steirern sehr entgegengekommen ist. Spielerisch und von der Dynamik her war es überraschend erfrischend…Hartberg ist ein sehr unangenehmer Gegner, das darf man nicht vergessen. Von Schopp super eingestellt, im Kollektiv stark, im Umschaltspiel sehr schnell und ballsicher. Haben mir eigentlich gefallen, sehr robuste Mannschaft. Bei uns war endlich sowas wie Spielwitz zu sehen, die Jungen waren erfrischend, wenn auch spielerisch vor allem in Halbzeit 1 nicht ganz auf der Höhe. Besonders Vucic hatte da keinen guten Tag, Bälle zu lange gehalten und gefährliche Konter eingeleitet, viele Bälle verloren… aber es war das erste Mal, dass er begonnen hat und er braucht sicher die Zeit, das Tor gönne ich ihm sehr.“

pramm1ff: „Krätzig war teilweise ultra-offensiv, dennoch entstanden hinten links eigentlich keine Lücken. Galvao sicherte gut ab und auch das defensive Mittelfeld schob brav nach außen. Das wäre ja für Polster eigentlich auch super gewesen, so eine Absicherung. Er musste aber viel tiefer bleiben und konnte sich offensiv nicht so gut einbringen. Krätzig war sogar dermaßen offensiv, dass er phasenweise Linksaußeb war, während Muki hinter ihm positioniert war. Hatte Krätzig den Ball, setzte Muki zu einem Diagonallauf vom Flügel ins Sturmzentrum am. Das war schon extrem variabel was die beiden gezeigt haben und viel Spielfreude dabei. Nicht umsonst kam das erste Tor von uns durch eine Kombination der beiden zustande.“

t.m.: „3-4-1-2 mit Krätzig hat mir gut gefallen. Irgendwie habe ich die Vermutung, dass das ein Mittel gegen Hartberg und deren Aufbau war. Manch skurrile Situationen wo wir mit Huskovic, Vucic und dahinter Fitz zugestellt haben und die Hartberger in Zeitlupe probiert haben rauszuspielen. Allein daraus hätten wir statt ein wahrscheinlich drei Tore machen müssen. Im Endeffekt dann eigentlich ein gemütlicher Sieg obwohl die letzten 20 Minuten dann eigentlich wieder nichts waren.“

Austria_WAC: „Nach dem Spielverlauf und einen sehr starken Gegner, dann doch relativ souverän zu gewinnen, was will man mehr? Man sieht wo man ungefähr steht, war auch teilweise sehr ansehnlich, das 2:1 aus einer der oft kritisierten Pressingsituationen und ein tolles Debüt von Frans Krätzig.“

seldom: „Extrem wichtiger Sieg nach einem Rückstand, das spricht für die Mannschaft. Krätzig mit einer sehr starken ersten Halbzeit, nach der Pause war er dann nicht mehr so auffällig und hatte ein bis zwei Fehler drinnen, war aber sichtlich etwas müde. Aber insgesamt ein sehr gutes Debüt. Für Muki und Vucic freut es mich ganz besonders, gab es doch auch hier im Forum Stimmen die meinten, sie hätten keine Qualität oder wären gar unfähig. Heute haben sie diesen Usern Lügen gestraft. Ich hoffe sie bekommen weiterhin die Chance sich zu beweisen und weiterzuentwickeln , dann bin ich doch relativ zuversichtlich, dass uns unsere Talente noch viel Freude bereiten werden.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 3:1-Heimsieg der Veilchen gegen Hartberg.