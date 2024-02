Die Kommentare der Rapid-Fans vor dem Auswärtsspiel gegen den WAC

Der SK Rapid bestreitet heute sein erstes Bundesliga-Spiel im Jahr 2024 und trifft dabei auswärts auf den WAC, der mit dem Verkauf seines Torjägers...

Der SK Rapid bestreitet heute sein erstes Bundesliga-Spiel im Jahr 2024 und trifft dabei auswärts auf den WAC, der mit dem Verkauf seines Torjägers Bamba in der Winterpause viel Geld einnahm, aber einen Schlüsselspieler in der Offensive verlor. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dieser Partie erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Tobal12345: „Nach der Pflicht im Cup bin ich sehr gespannt, gerade der WAC ist der Gradmesser, wie weit wir aktuell tatsächlich sind. Habe ein gutes Gefühl, die Buchmacher geben mir recht, aber ja – leicht wird es nicht. Sehe auch nichts, warum der WAC stärker eingeschätzt werden sollte als wir, ich hoffe wir können endlich einmal alle PS auf den Rasen bekommen!“

FloRyan: „Dieses Spiel trägt aufgrund der Tabellensituation viel Spannung in sich. Schon alleine deshalb freue ich mich auf Sonntag. Ein Sieg wäre für uns sehr wichtig, weil ich denke, dass wir dann gute Chancen haben in einen Lauf zu kommen.“

Schleicha: „Wird wie so oft sehr schwer in Wolfsberg. Ich glaube, dass uns auch ein X reichen wird. Ein Sieg wäre natürlich ein Traumstart ins Frühjahr. Ist meiner Meinung nach aber nicht zwingend notwendig bzw. besser gesagt, muss man nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn es eben nur ein X wird. Das wichtigste Spiel ist aus meiner Sich erst das Derby. Mental und auch für die Qualifikation zum oberen Playoff. Mit einem Sieg würden viele Wunden der Vergangenheit heilen.“

Boidi: „Sieg wäre im Kampf ums obere Playoff extrem wichtig, auch um etwas Druck rauszunehmen. Hoffe auf Sattlberger/Grgic im Mittelfeld. Bin gespannt ob es Kongolo in die Innenverteidigung schafft.“

Robbe81: „Nach dem WAC Top-Stürmerverlust sind die Kärntner irgendwie eine Wundertüte. Hoffentlich verschlafen wir nicht wieder die Anfangsphase.“

AC58: „Ich wünsche mir vor allem eines: Dass wir endlich einmal mit dieser Überzeugung auftreten, die unserer Historie zukommt. Und das in jedem einzelnen Spiel bis zur definitiven Qualifikation für das obere Playoff – danach wird’s in diesem Punkt ohnehin wieder leichter für uns. Ich könnte wirklich aus der Haut fahren, wenn ich sehe, wie uns ein Zweitklässler 30 Minuten lang im eigenen Stadion verunsichern kann – oder wenn wir auswärts gegen Nachzügler in der 80. Minute 2:0 führen und dann völlig verwirrt noch den Ausgleich hinnehmen müssen. Ich will fürs erste keine Verunsicherung und Verschleppung mehr sehen, weder wenn wir in Führung liegen und erst recht nicht wenn wir in Rückstand geraten. Da muss uns Heiliger Zorn erfassen – beim Teutates! Für Rapid war das Selbstverständnis immer ein Schlüssel zum Erfolg denn in der Sache sind wir ohnehin zumeist die Besseren.“

Jeichi: „Es wäre auf alle Fälle toll und unglaublich wichtig, wenn wir einmal einen Lauf starten würden. Leicht wird es sicher nicht. Da waren im Herbst Ergebnisse dabei – auch bei den Konkurrenten – die häufig nicht zu erwarten waren. Ich hoffe wirklich auf einen Sieg am Sonntag – weil auch mit einem Sieg wird es noch verdammt schwer, das obere Playoff zu erreichen. Da mag ich gar nicht daran denken, wenn wir die drei Punkte nicht holen würden.“

URgrüner: „Wenn man ins obere Playoff will muss man dieses Spiel eigentlich gewinnen! Hoffe, dass wir auch so auftreten.“

Phisch1981: „Für mich unbestritten das Schlüsselspiel: Bei Sieg ist der Kurs auf Platz 4 eingestellt, bei Niederlage wird es schwer auf Grund des Folgeprogramms ins obere Playoff zu kommen und das wäre peinlich und eine Katastrophe.“

kirk899: „Richtig grindig und zach wird diese Partie wieder. Ganz eigene Stimmung in Wolfsberg immer. Dann noch ihre Tormusik. Ganz schrecklich dort zum Spielen. Ich weiß aber nicht warum.“

Vizelein: „Für mich ist es das entscheidende Spiel ums obere Playoff. Bei einem Sieg sind wir glaub ich durch. Und nur das muss jetzt das Ziel sein. Einfach ins obere Playoff kommen. Keine Sekunde an Platz 3, Platz 4 oder sonst was verschwenden. Die oberen Sechs sind jetzt und unmittelbar unser Ziel.“

thomasSCR: „Jetzt gehts ans Eingemachte! Ich habe leider nicht so ein super Gefühl ehrlicherweise, aber das hatte ich beim Spiel gegen St. Pölten auch nicht, also sind das mal gute Vorzeichen. Kampf annehmen und alles reinhauen, es zählt eigentlich nur ein Sieg!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel vor dem Auswärtsspiel des SK Rapid gegen den Wolfsberger AC.