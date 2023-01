Ex-Rapid-Keeper Strebinger Top-Kandidat als Ersatz für Sahin-Radlinger

Ein Jahr nach seinem Abgang vom SK Rapid könnte Richard Strebinger wieder in der Bundesliga andocken. Bei der SV Ried könnte er den schwer...

Ein Jahr nach seinem Abgang vom SK Rapid könnte Richard Strebinger wieder in der Bundesliga andocken. Bei der SV Ried könnte er den schwer am Knie verletzten Samuel Sahin-Radlinger ersetzen. Da Strebinger vereinslos ist, könnte der Transfer auch nach dem 31. Jänner über die Bühne gehen.

Es wäre ein logischer Transfer: Der langjährige Rapid-Torhüter, der für die Hütteldorfer in 205 Spielen im Kasten stand, löste im Juli seinen Vertrag beim polnischen Traditionsklub Legia Warschau auf. Für die Hauptstädter hatte er sechs Spiele bestritten und dabei nicht unbedingt überzeugt. Zwei Wochen vor seinem 30. Geburtstag ist Strebinger nun laut „Radio OÖ“ der erste Kandidat als Ersatz für den zwei Monate älteren Sahin-Radlinger, der wohl für den Rest der Saison ausfallen dürfte.

Strebinger war im Herbst auch als möglicher Neuzugang beim 1. FC Nürnberg im Gespräch, allerdings lieh der „Club“ Anfang Jänner den dänischen Keeper Peter Vindahl Jensen von AZ Alkmaar aus.

In Österreich war Strebingers Markenzeichen sein Helm, wie ihn auch die tschechische Keeperlegende Petr Cech trug. Der Torhüter aus Wiener Neustadt trug den Helm seitdem er sich eine Kopfverletzung zuzog, zunächst aus Sicherheitsgründen und danach als Markenzeichen. In Polen bei Legia Warschau verzichtete Strebinger allerdings wieder darauf.

In seiner letzten Saison bei Rapid hatte Strebinger immer wieder mit Schulterverletzungen zu kämpfen, die ihn in der Saison 2021/22 für über drei Monate außer Gefecht setzte. Danach verlor er seinen Stammplatz zunächst an Paul Gartler und wurde schließlich auch vom aufstrebenden Niklas Hedl überholt, weshalb er sich mit Rapid über einen Wechsel nach Polen einigte.

Aktuell wäre der 22-jährige Jonas Wendlinger der erste Ersatz für Sahin-Radlinger. Der einstige Nürnberg-Nachwuchskicker und Sohn des ehemaligen Formel-1-Fahrers Karl Wendlinger bestritt für die Rieder aber bisher nur zwei Pflichtspiele. Die Rieder Verantwortlichen erklärten bereits, dass sie als Ersatz für ihren Einserkeeper Sahin-Radlinger aber eher jemanden mit einem gewissen Maß an Erfahrung suchen.