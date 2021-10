Expected-Goal-Werte zum 10. Spieltag 2021/22

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

SV Ried – Austria Klagenfurt 1:1 (xG=0.76:1.90)

Die Hausherren waren zu Beginn des Spiels die tonangebende Mannschaft und gingen auch schnell durch einen Treffer von Chabbi in Führung. Nachdem einige Chancen zum 2:0 nicht genutzt wurden, kamen die Gäste aus Kärnten immer besser in die Partie und spielten sich die besseren Chancen heraus. Über die 90 Minuten hätte sich Peter Pacults Mannschaft nicht nur einen, sondern wohl auch die ganzen drei Punkte verdient, was man auch anhand der Expected Goals von 0.76:1.90 zugunsten der Gäste sehen kann. Die Rieder brachten nur zwei ihrer sieben Schussversuche aufs gegnerische Tor, die Gäste, die auch mehr als 60% Ballbesitz hatten, immerhin sieben von 15 Schüssen.

Wolfsberger AC – FK Austria Wien 1:0 (xG=0.62:0.85)

Nach sechs Runden kassierte die Wiener Austria wieder einmal eine Niederlage in der Meisterschaft, denn beim Auswärtsspiel gegen den WAC erzielte Tai Baribo den einzigen Treffer des Spiels. Auch wenn beispielsweise Djuricin in besserer Form ein Treffer gelingen hätte können, war es insgesamt ein eher zerfahrenes Spiel, bei dem Chancen auf beiden Seiten Mangelware waren. Die junge Austria-Mannschaft hätte sich wohl einen Punkt verdient, da den Hausherren in der Offensive abseits des Treffers nicht viel einfiel. Aber auch den Veilchen fehlten die zündenden Ideen beziehungsweise die Durchschlagskraft. Die Expected Goals von 0.62:0.85 sprechen von einem ausgeglichenen Spiel mit wenig Tormöglichkeiten.

Admira – SCR Altach 2:0 (xG=1.99:1.08)

Die Admira feierte einen insgesamt verdienten 2:0-Erfolg gegen den SCR Altach, wobei Ebner und Mustapha die beiden Treffer erzielten. Nach dem zweiten Tor fanden die Hausherren einige Konterchancen vor, sodass das Ergebnis schlussendlich noch höher ausfallen hätte können. Die Expected Goals von 1.99:1.08 sehen ebenfalls die Admira vorne.

SK Rapid Wien – WSG Tirol 5:2 (xG=3.86:1.12)

Der SK Rapid Wien setzte ein dringend benötigtes Lebenszeichen gegen die WSG Tirol und setzte sich mit einem 5:2-Sieg durch, wobei Ercan Kara einen Hattrick erzielte. Die Expected Goals von 3.86:1.12 zeigen, dass der Sieg auch in dieser Höhe verdient war. Mit dem 5:2-Sieg rettete die Mannschaft wohl auch Didi Kühbauers Job, da es bei einer Niederlage wohl schon sehr eng für den Trainer geworden wäre. Jedenfalls erreichte der SK Rapid in dem Spiel gegen die WSG Tirol den mit Abstand höchsten xG-Wert in der laufenden Meisterschaftssaison. Zuvor kamen die Grün-Weißen nur beim 3:0-Sieg gegen den WAC auf einen Wert von 2.39.

TSV Hartberg – SK Sturm Graz 3:2 (xG=0.77:1.99)

Der SK Sturm verlor etwas überraschend das Auswärtsspiel gegen den TSV Hartberg mit 2:3 und musste sich damit in der Liga zum ersten Mal seit dem ersten Spieltag geschlagen geben. Die Gäste aus Graz verschliefen insbesondere die erste Halbzeit, woraufhin Trainer Ilzer zur Pause gleich vier neue Spieler einwechselte. In den 45 Minuten kamen die Blackies dann auch besser ins Spiel und kamen zu einigen Chancen, was sich auch bei den xG-Werten von 0.77:1.99 widerspiegelt. Die Hausherren waren aber schlussendlich das effizientere und glücklichere Team, da von vier Schüssen aufs Tor drei hineingingen.

Red Bull Salzburg – LASK 3:1 (xG=2.05:1.14)

Zehn Spiele, zehn Siege – RB Salzburg ist in dieser Saison in der Liga konstanter als jemals zuvor und hat nach zehn Spieltagen auf den Tabellendritten bereits 17 Punkte Vorsprung. In der vergangenen Runde kam Jaissles Mannschaft zu einem 3:1-Sieg gegen den LASK, wobei die Gäste erst in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte den Treffer erzielten. Auch LASK-Coach Andreas Wieland musste nach dem Schlusspfiff die Dominanz der Salzburger in der Liga anerkennen und bemerkte, dass seine Mannschaft speziell bei den Umschaltmomenten Lutf nach oben habe.

