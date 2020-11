Expected-Goal-Werte zum 8. Spieltag 2020/21

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

SCR Altach – Wolfsberger AC 0:2 (xG=0.33:1.33)

Der Wolfsberger AC machte mit dem 2:0-Auswärtssieg einen schönen Sprung nach vorne in der Tabelle und liegt nun punktegleich mit der Wiener Austria auf dem siebten Platz. Man merkte den Gästen in den ersten 45 Minuten an, dass zuletzt aufgrund von Corona-Fällen nur ein Teil der Mannschaft zusammen trainieren konnte. In der ersten Halbzeit war die Heimmannschaft etwas besser, es fehlten aber die großen Chancen. Ab der 60. Minute übernahm der WAC das Kommando und gab auch die ersten Warnschüsse ab. Ein Doppelschlag in der 73. und 79. Minute von Peretz und Vizinger sorgten letztendlich für einen Auswärtssieg, der auch laut den Expected Goals von 0.33:1.33 verdient ausfiel. Während der Ballbesitz ausgeglichen war, hatten die Gäste bei den Zweikämpfen ein sattes Plus und gewannen knapp 63% der Duelle.

TSV Hartberg – LASK 1:1 (xG=0.84:2.88)

Der LASK kam in Hartberg nicht über ein 1:1 hinaus, wobei sich das Unentschieden wie eine Niederlage anfühlen muss. Filipovic erzielte den einzigen Treffer für die Gäste, die insbesondere in den ersten 45 Minuten absolut dominant auftraten und gegen recht passive Hartberger nur an der eigenen Chancenauswertung scheiterten. Die Expected Goals sprechen mit 0.84:2.88 eine eindeutige Sprache und man kann auch aufgrund unserer Overlyzer-Grafik deutlich ablesen, welches Team sich den Sieg mehr verdient hätte.

RB Salzburg – SK Sturm 1:3 (xG: 1.07:1.29)

Salzburg musste am Wochenende die erste Liga-Niederlage seit dem 2. März 2020 einstecken, als man auswärts gegen Altach mit 2:3 verlor. Der SK Sturm präsentierte sich als die bissigere Mannschaft, die knappe 59% der Zweikämpfe gewann und auch die meisten zweiten Bälle für sich entschied. Der Auftritt der Salzburger wirkte blutleer, was insbesondere nach der Länderspielpause schon etwas überraschend war. Sturm ging durchaus verdient als Sieger vom Platz, zeigte sich allerdings auch sehr effektiv in der Chancenauswertung und beim Ausspielen der Kontersituationen. Die Expected-Goals sind mit 1.07:1.29 recht ausgeglichen. Es kommt ganz selten vor, dass der Serienmeister so einen niedrigen xG-Wert in der Bundesliga aufweist!

FK Austria Wien – SKN St. Pölten (xG=2.97:2.47)

Eine ausführliche Analyse und Spielerbewertungen der Partie zwischen der Wiener Austria und dem SKN St. Pölten findet ihr bereits auf unserem Portal. Wir wollen euch noch die xG-Werte nachliefern, die mit 2.97:2.47 überraschend hoch ausfallen. Die hohen Zahlen sind der turbulenten zweiten Hälfte geschuldet. Alleine beim Ausgleich der Wiener Austria in der 84. Minute wird der erste Versuch von Pichler mit einem xG-Score 0.57 bewertet und der „Nachschuss“ von Jukic mit 0.43.

WSG Tirol – Admira Wacker 3:0 (xG=1.61:1.45)

Die WSG Tirol setzte sich zuhause mit 3:0 gegen die Admira durch, wobei es in dieser Partie hauptsächlich nur einen Unterschied zwischen den beiden Teams gab – die Hausherren nutzten ihre Chancen wesentlich besser. Alleine Stürmer Breunig vergab für die Gäste in der 34. bzw. 60. Minute zwei hochkarätige Chancen und hätte zumindest einen Treffer in dieser Partie erzielen müssen. Die Expected-Goal-Werte von 1.61:1.45 sprechen auch von einer ausgeglichenen Partie.

SV Ried – SK Rapid Wien 4:3 (xG=2.42:1.37)

Der SK Rapid verstand es nicht die Niederlage der Salzburger zu nutzen um mit einem Sieg gegen den Aufsteiger die Tabellenführung zu übernehmen. Warum es gegen die SV Ried nicht reichte analysierte mein Kollege Daniel Mandl bereits für uns, der sich die Taktik-Probleme bei den Hütteldorfern genauer ansah. Dass alleine die beiden Innenverteidiger Hofmann und Barac zusammen 56 weite Bälle nach vorne schlugen ist schon bemerkenswert – jedoch eher nicht im positiven Sinn. Der Sieg der Rieder geht auch laut den Expected-Goal-Werten in Ordnung, die aus Sicht der Hausherren 2.42:1.37 lauten.

