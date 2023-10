Expected-Goal-Werte zum 10. Spieltag 2023/24

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

FK Austria Wien – FC Blau-Weiß Linz 4:0 (xG=2.82:0.61)

Wir verfassten bereits eine ausführliche Analyse zum klaren 4:0-Sieg der Wiener Austria, in der wir genau beschreiben wie dieser wichtige Befreiungsschlag gelang. Deshalb wollen wir euch an dieser Stelle nur die xG-Werte nachliefern, die mit 2.82:0.61 ebenfalls recht klar für die Hausherren ausfallen.

SC Austria Lustenau – SK Rapid 0:5 (xG=0.93:4.02)

Nicht nur die Veilchen feierten am Wochenende ein Erfolgserlebnis, auch der SK Rapid schoss sich nach dem unzufriedenstellenden Derby den Frust vom Leib. Das Tabellenschlusslicht aus Vorarlberg kam dazu gerade recht, denn die Lustenauer agierten alles andere als bundesligareif und machten es den Gästen sehr leicht zu Chancen zu kommen. Deshalb viel auch der Expected-Goal-Wert mit 0.93:4.02 klar für die Hütteldorfer aus.

TSV Hartberg – WSG Tirol 3:0 (xG=1.87:0.39)

In der ersten Hälfte machten die Tiroler den Hausherren mit einer guten Defensive noch das Leben schwer, doch Hartberg-Coach Markus Schopp drehte in der Pause an den richtigen Schrauben. Tobias Kainz setzte nach seiner Einwechslung für Mamadou Sangaré gute Impulse und die dominanten Hausherren gingen in der 58. Minute durch Lang in Führung. Ruben Providence erzielte den zweiten Treffer der Partie und in der Nachspielzeit durfte auch noch der junge Joker Maximilian Fillafer jubeln. Das 3:0 fiel wohl um einen Treffer zu hoch aus, was auch die xG-Werte von 1.87:0.39 bestätigen. Dennoch setzte sich die reifere und vor allem formstärkere Mannschaft schlussendlich verdient durch.

LASK – SCR Altach 1:0 (xG=1.37:1.04)

Der LASK feierte einen eher glücklichen Sieg gegen den SCR Altach und kam nach zwei Pflichtspielniederlagen in Folge wieder auf die Siegerstraße zurück. Möglich machte dies ein Treffer von Robert Zulj in der 82. Minute. Die Vorarlberger kamen jedoch auch zu einigen guten Möglichkeiten und trafen zwei Mal nur Aluminium und scheiterten zudem am starken Schlussmann Lawal. Auch die xG-Werte von 1.37:1.04 sprechen für eine ausgeglichene Partie.

Wolfsberger AC – SK Sturm Graz 1:2 (xG=1.17:1.34)

So wie der LASK hatten auch die Grazer mit dem Gegner zu kämpfen. In der ersten Hälfte war die Mannschaft des gesperrten Trainers Manfred Schmid das bessere Team und ging verdient in Führung. Die Grazer erwischten aber einen perfekten Auftakt in der zweiten Halbzeit und drehten innerhalb von 15 Minuten das Spiel. Nach der Führung zeigte sich die Routine der Gäste, die das Spiel gut verwalteten und nicht mehr viel zuließen. Das wurde nicht nur mit dem Sieg, sondern auch mit der Tabellenführung belohnt, da RB Salzburg gegen Austria Klagenfurt Punkte ließ. Die xG-Werte von 1.34:1.17 zeigen jedenfalls auch, dass es sich über die 90 Minuten um eine recht ausgeglichene Angelegenheit handelte.

SK Austria Klagenfurt – RB Salzburg 2:2 (xG=1.58:1.41)

Peter Pacult und seine Klagenfurter bewiesen wieder einmal, dass sie nur sehr schwer zu schlagen sind. Nachdem die Gäste aus Salzburg nach 29 Minuten mit 2:0 vorne lagen, glaubten wohl nicht mehr viele Klagenfurter Fans an einen Punktegewinn ihrer Mannschaft, doch eine rote Karte des Innenverteidigers Pavlovic veränderte in der 38. Minute die Kräfteverhältnisse. Peter Pacults Mannschaft warf alles in die Waagschale und egalisierte in der 74. Minute den Spielstand. Am Ende waren die Hausherren dem Sieg sogar etwas näher, die xG-Werte von 1.58:1.41 sprechen aber alles in allem von einer verdienten Punkteteilung.