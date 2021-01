Expected-Goal-Werte zum 14. Spieltag 2020/21

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

Admira Wacker – FK Austria Wien 0:4 (xG=0.8:2.16)

Über den Kantersieg der Wiener Austria verfassten wir bereits eine ausführliche Analyse. Wir wollen euch aber noch die Expected-Goal-Werte nachtragen, die mit 0.8:2.16 aus Sicht der Hausherren ausfallen. Der Sieg war demnach verdient, fiel aber laut dem xG-Modell zu hoch aus. Die Austria hatte übrigens nur 42% Ballbesitz, schoss aber doppelt so oft auf das gegnerische Tor (19:8).

SK Sturm Graz – TSV Hartberg 2:1 (xG=1.95:0.53)

Im Steiermark-Derby zwischen dem SK Sturm und dem TSV Hartberg setzten sich die Blackies mit 2:1 durch und holten damit nach der klaren Niederlage gegen den SK Rapid wieder drei Punkte. Das xG-Modell fällt mit 1.95:0.53 recht klar zugunsten der Heimmannschaft aus, die 20 Mal aufs gegnerische Tor schoss. Die Hartberger brachten es auf sieben Schüsse und 46.6% Ballbesitz.

WSG Tirol – SCR Altach 3:1 (xG=1.09:0.52)

Thomas Silberbergers Mannchaft ist weiter on fire und brauchte für die drei Treffer nicht viele hochkarätige Möglichkeiten, wie man leicht an den xG-Werten von 1.09:0-59 ablesen kann. Der Ballnesitz war ausgeglichen, doch die Heimmannschaft gab mit 16 Schüssen vier Mal so viele wie der Gegner ab. Die jüngste Bilanz der Tiroler ist absolut eindrucksvoll, denn bis auf die Niederlage gegen die SV Ried ging Silberbergers Mannschaft in vier der letzten fünf Partien als Sieger vom Platz und holte auch gegen starke Teams wie den LASK, Rapid und den WAC drei Punkte.

RB Salzburg – SV Ried 3:0 (1.95:0.48)

Nach dem 2:0-Erfolg gegen Altach feierten die Salzburger die nächsten drei Punkte und mussten erneut kein Gegentor hinnehmen. Die Expected-Goal-Werte lauten 1.95:0.48 und zeigen, dass von einer großen Gala erneut nicht gesprochen werden kann. Jesse Marsch wird es egal sein, solange sein Team konstant drei Punkte einfährt. Die Salzburger hatten fast zwei Drittel der Zeit den Ball in ihren Reihen und schossen mit 16 Schüssen genau doppelt so oft aufs Tor wie der Gegner.

SK Rapid Wien – SKN St. Pölten 2:1 (xG=4.49:0.82)

Das Spiel des SK Rapid gegen den SKN St. Pölten erinnerte ein wenig ans jüngste Wiener Derby. Die Hütteldorfer kamen zu zahlreichen Top-Chancen, die sie lange Zeit nicht nutzen konnten. Eine akrobatische Einlage von Ercan Kara sorgte für den mehr als verdienten Siegtreffer. Die xG-Werte lauten nämlich 4.49:0.82 und die Grün-Weißen hätten eigentlich einen Kantersieg einfahren müssen. Bis auf die Chancenauswertung sah man allerdings einen Top-Auftritt der Hütteldorfer, die auf 64% Ballbesitz und 20 Schüsse kamen.

Wolfsberger AC – LASK 0:3 (xG=0.46:1.42)

Der LASK rehabilitierte sich nach der überraschenden Niederlage gegen die WSG Tirol und holte im schwierigen Auswärtsspiel gegen den WAC drei Punkte. Der Sieg fällt vielleicht ein wenig deutlicher aus, als er auf dem ersten Blick erscheint, denn die xG-Werte lauten aus Sicht des WAC 0.46:1.42. Gruber steuerte einen Doppelpack bei, Holland sorgte rund zehn Minuten vor dem Spielende für den Schlusspunkt. Bei ausgeglichenem Ballbesitz schossen die Linzer genau drei Mal so oft aufs Tor wie die Heimmannschaft (18:6) und waren alles in allem sicherlich das gefährlichere Team.

