Expected-Goal-Werte zum 9. Spieltag 2020/21

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

Admira – Hartberg 2:3 (xG=1.92:1.75)

Die Admira wähnte sich gegen den TSV Hartberg bereits auf der Siegerstraße, denn die Südstädter führten nach 19 Minuten mit 2:0. Den Steirern gelang noch vor der Pause der Anschlusstreffer, allerdings verletzte sich kurz nach Wiederanpfiff Mittelfeldspieler Nimaga und musste ausgewechselt werden. Nach dem Ausgleich von Rotter avancierte Joker Chabbi zum Matchwinner. Der in der 85. Minute eingewechselte Stürmer erzielte nur zwei Minuten später den Siegtreffer zum etwas glücklichen Auswärtssieg. Laut den xG-Werten von 1.92:1.75 aus Sicht der Hausherren handelte es sich um eine recht ausgeglichene Partie, wobei die Gäste mehr als 60 Prozent Ballbesitz vorwiesen und auch öfters aufs Tor schossen. Die Qualität der Chancen war aber bei der Heimmannschaft etwas besser.

SKN St. Pölten – RB Salzburg 2:8 (xG=4.98:1.66)

Die Salzburger schossen sich am Wochenende erfolgreich für die Champions League warm und nahmen den Schwung aus St. Pölten auch nach Moskau mit, wo sie gestern den ersten Dreier in der CL-Gruppenphase einfuhren. Die Salzburger ließen den Hausherren nicht den Funken eine Chance und führten in St. Pölten bereits nach 25 Minuten mit 4:0. SKN-Coach Ibertsberger bemängelte Fehler in der Defensive und ein allgemein ungenügendes Zweikampfverhalten. Bei den Gästen erzielten Szoboszlai und der eingewechselte Koita jeweils drei Treffer, was sich auch auf unsere Scorerwertung der Effizienz auswirkte. Salzburg gab insgesamt 21 Schussversuche ab, von denen 14 aufs Tor und acht ins Tor gingen. Auch die Expected-Goal-Werte von 4.98:1.66 sprechen eine deutliche Sprache, auch wenn der Sieg natürlich um das eine oder andere Tor zu hoch ausfiel. Gegen Lok Moskau hatten die Salzburger ebenfalls die besseren Expected-Goal-Werte, die mit 1.49:2.70 aus Sicht der Russen auch recht deutlich ausfielen.

SK Sturm Graz – WSG Tirol 1:0 (xG=1.53:1.74)

Der SK Sturm holte drei wichtige Punkte gegen die WSG Tirol und kam den Spitzenmannschaften in der Tabelle ein wenig näher. Die Grazer taten sich allerdings keinesfalls leicht und mussten hart um die drei Punkte kämpfen. Der in der 68. Minute eingewechselte Balaj sorgte sechs Minuten später für den einzigen Treffer der Partie. Dass es sich um eine ausgeglichene Partie handelte bestätigen auch die Expected-Goal-Werte, die aus Sicht der Blackies 1.53:1.74 lauten. SWG-Coach Silberberger hat durchaus recht wenn er sagt, dass seine Mannschaft in erster Linie aufgrund der Chancenauswertung scheiterte.

LASK – Altach 3:0 (xG=5.81:0.16)

Die Oberösterreicher fuhren gegen harmlose Altacher einen mehr als verdienten Sieg ein, der auch laut den Expected-Goal-Werten von 5.81:0.16 mehr als deutlich ausfiel. Die Linzer mussten allerdings bis zur 65. Minute auf den Führungstreffer warten, auch da der spätere Torschütze zum 1:0 in der 34. Minute einen Elfmeter verschoss. Wie überlegen die Linzer waren sieht man auch anhand unserer Overlyzer-Grafik sehr gut:

Wolfsberger AC – SV Ried 1:1 (xG=3.09:1.16)

Der Wolfsberger AC war beim 1:1-Unentschieden gegen die SV Ried die klar bessere Mannschaft und ließ aus dem Spiel heraus kaum Torchancen zu. Der Aufsteiger spielte allerdings fast die gesamte zweite Halbzeit mit einem Spieler weniger, nachdem Lercher in der 48. Minute seine zweite gelbe Karte in dieser Partie sah. Joveljic brachte die Hausherren in Führung, doch ein Foul-Elfmeter fünf Minuten vor Spielende glich die Partie wieder aus. Die Expected-Goal-Werte von 3.09:1.16 sprechen eine klare Sprache, insbesondere wenn man bedenkt, dass bei der XG-Wertung der Gäste 0.76 der 1.16 auf den Strafstoß entfallen.

SK Rapid Wien – FK Austria Wien 1:1 (xG=4.35:0.64)

Am Sonntagabend gab es ein äußerst kurioses Derby zu sehen, das mit Patrick Pentz einen überragenden Akteur aufwies. Der Austria-Tormann verhinderte mit zahlreichen Paraden eine Niederlage seiner Mannschaft und zeichnete sich gleich mehrere Male aus. Der Schlussmann wies bereits zur Länderspielpause die besten Werte aller Torhüter in der aktuellen Saison auf und baute seinen Vorsprung mit dem Derby natürlich weiter aus. Im Austrian Soccer Board findet ihr die aktuelle Statistik knach dem Spiel gegen den SK Rapid. Eine ausführliche Analyse zum 331. Wiener Derby wurde bereits von Daniel Mandl und Dalibor Babic in Koproduktion verfasst. Die Expected-Goal-Werte fallen wie es zu erwarten war mehr als eindeutig aus. Nach dem Wyscout-Modell lauten sie aus Sicht der Hausherren 4.35:0.64. Laut Opta liegen die xG-Werte bei 4.4:0.8 – seit zwei Jahren gab es in der österreichischen Liga keine Partie, in der ein Team einen Vorsprung von mindestens 3.6 xG-Punkten nicht in drei Punkte ummünzen konnte.

