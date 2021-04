Expected-Goal-Werte zum 25. Spieltag 2020/21

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

SV Ried – SCR Altach 0:0 (xG=0.75:1.32)

Die SV Ried ist auch nach dem dritten Spiel unter Neo-Trainer Heraf ungeschlagen, gab aber beim 0:0-Unentschieden erstmals Punkte ab. Heraf stellte nach dem Spiel fest, dass er mit dem einen Punkt aber gut leben kann, da die Gäste die etwas bessere Mannschaft waren. Das bestätigen auch die xG-Werte, die aus Sicht der Oberösterreicher 0.75:1.32 lauten. Ein Kompliment darf man Schiedsrichter Altmann aussprechen, der in der Schlussphase auf den Elferpunkt zeigte, die Entscheidung jedoch nach Absprache mit dem Assistenten wieder zurücknahm und damit richtig lag.

SKN St. Pölten – FK Austria Wien 1:2 (xG=2.29:3.11)

Über den 2:1-Auswärtssieg der Wiener Austria verfassten wir bereits eine ausführliche Analyse. Dass in der Partie durchaus noch mehr Treffer hätten fallen können, zeigen die Expected-Goal-Werte, die mit 2.29:3.11 zugunsten der Gäste aus Wien ausfallen.

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

Admira Wacker – TSV Hartberg 0:1 (xG=0.76:2.17)

Die Hartberger kontrollierten über weite Strecken das Spiel gegen die Admira, taten sich aber gegen die gut eingestellte Abwehr schwer. Die spielerische Überlegenheit wurde nach dem Ausschluss von Malicsek in der 66. Minute vermehrt spürbar und in der Schlussphase drängten die Gäste auf den Führungstreffer. Chabbi erlöste seinen Trainer Markus Schopp in der 80. Minute, der sich nun um den Abstiegskampf keine Sorgen mehr machen wird müssen. Die Expected-Goal-Werte fallen mit 0.76:2.17 recht deutlich für die Gäste aus.

RB Salzburg – LASK 2:0 (xG=1.74:0.53)

Der LASK, der auch im Cup-Finale auf die Salzburger treffen wird, hielt die Partie gegen Jesse Marschs Truppe lange Zeit offen. Die Fans sahen eine interessante Partie, in der beide Teams den Gegner hoch attackierten und sich die Mannschaften über weite Strecken neutralisierten. Wie so oft gelang es den Salzburgern im Finish zuzulegen, was auch dem breiten Kader geschuldet war. Der eingewechselte Adeyemi bereitete in der Schlussphase beide Treffer vor, Joker Okafor setzte in der 93. Minute den Schlusspunkt. Aufgrund der stärkeren Schlussphase ein verdienter Sieg des Serienmeisters, der mit 1.74:0.53 auch die besseren Expected-Goal-Werte aufweist.



Unsere Overlyzer-Grafik zeigt, dass die Salzburger erst in der Schlussphase richtig aufdrehen konnten.

Wolfsberger AC – WSG Tirol 2:0 (xG=2.00:0.87)

Der Wolfsberger AC fuhr beim 2:0-Erfolg gegen die WSG Tirol den ersten Sieg in der Meistergruppe ein. Ein Blitzstart brachte die Hausherren in Führung, wobei Joveljic bei seinem Treffer in der sechsten Minute im Abseits stand. Es entwickelte sich eine äußerst unterhaltsame Partie mit Chancen auf beiden Seiten und man kann der WSG Tirol abermals ein Kompliment aussprechen, da sie erneut eine starke Leistung ablieferte, die diesmal allerdings unbelohnt blieb. Joveljic erzielte auch den zweiten Treffer der Partie und steht nun bei 13 Saisontreffern. Die Expected-Goa-Werte fallen mit 2.00:0.87 zugunsten der Hausherren aus.

SK Rapid Wien – SK Sturm Graz 0:0 (xG=1.88:1.24)

Der SK Rapid kam gegen den SK Sturm Graz nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus, obwohl die Hütteldorfer nach einer umstrittenen roten Karte ab der 39. Minute in Überzahl agierten. Die Gäste, die vor dem Ausschluss das etwas bessere Team waren, hielten auch mit zehn Mann stark dagegen und machten den über weite Strecken ideenlosen Hütteldorfern das Leben schwer. Insbesondere im Spielaufbau hatte Kühbauers Mannschaft Schwierigkeiten, was jedoch auch nicht sehr verwunderlich war, da sich die Spieler ohne Ball viel zu wenig bewegten und die Angriffsbemühungen viel zu statisch waren. Die Heimmannschaft hatte zudem Glück, dass der schwache Schiedsrichter Ebner auch eine umstrittene Elfmeter-Situation nicht zugunsten der Gäste auslegte – sonst hätten auch die Expected-Goal-Werte von 1.88:1.24 anders ausgesehen.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!