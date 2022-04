Expected-Goal-Werte zum 25. Spieltag 2021/22

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

LASK – SV Ried 0:2 (xG=1.42:2.08)

Zum Auftakt der 25. Bundesliga-Runde gab es gleich eine faustdicke Überraschung, denn die SV Ried entschied das OÖ-Derby auswärts mit 2:0 für sich. Für den LASK begann die Partie fürchterlich, denn nach einem Eigentor von Letard in der vierten Minute verabschiedete sich der unfreiwillige Torschütze nur neun Minuten später als er nach einer Notbremse ausgeschlossen wurde. Auch sein Nebenmann in der Innenverteidigung, Sako, erwischte einen schwarzen Tag und wurde in der zweiten Halbzeit durch Filipovic ersetzt, der neben Tormann Schlager der einzige Linzer Akteur war, der eine gute Leistung hinlegte. Nach 19 Minuten stand es bereits 2:0 für die SV Ried und den Linzern gelang es auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr in Unterzahl den Anschlusstreffer zu erzielen. Verloren wurde die Partie jedoch in der Anfangsphase. Die Expected Goals fallen mit 1.42:2.08 zugunsten der Gäste aus – man siegt aber, dass der LASK durchaus einen Treffer erzielen hätte können!

TSV Hartberg – WSG Tirol 0:1 (xG=0.77:1.51)

Die WSG Tirol fuhr den ersten Sieg in der Qualifikationsgruppe ein und das einzige Tor der Partie wurde bereits nach acht Minuten durch Ogrinec erzielt. Insgesamt kann man durchaus von einem verdienten Auswärtssieg sprechen, was auch die xG-Werte von 0.77:1.51 bestätigen. Die Hartberger, die seit neun Runden auf einen Sieg warten, rutschten auf den vorletzten Tabellenplatz und haben nur noch zwei Punkte Vorsprung auf das Schlusslicht aus Altach.

SCR Altach – Admira Wacker 2:2 (xG=1.06:1.42)

In der Cashpoint-Arena schien nach 48 Minuten alles klar zu sein, denn kurz vor der Pause gingen die Gäste nach einem Nanizayamo-Eigentor in Führung und nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff erhöhte Surdanovic auf 2:0. Nur wenig später gelang Monschein nach einem Elfmeter der Anschlusstreffer und Abwehrspieler Strauss erzielte in der 96. Minute den Ausgleich für die Hausherren. Ein etwas glücklicher Punkt für die Altacher, die auch bei der xG-Wertung mit 1.06:1.42 ein wenig hinten liegen. Wenn man bedenkt, dass 0.76 xG-Punkte auf den Elfmeter fallen, sieht man, dass die Vorarlberger sonst nicht viele Chancen herausspielen konnten.

FK Austria Wien – SK Austria Klagenfurt 1:1 (xG=2.11:0.69)

Über das 1:1-Unentschieden der Wiener Austria gegen Austria Klagenfurt verfassten wir bereits eine ausführliche und lesenswerte Analyse, in der aufgezeigt wird, weshalb sich die Veilchen gegen die defensive Pacult-Elf so schwer taten. Wir liefern noch die xG-Werte nach, die mit 2.11:0.69 doch klar für die Hausherren ausfallen.

Wolfsberger AC – SK Sturm Graz 0:2 (xG=1.80:1.14)

Nach dem Schlusspfiff waren die Aussagen der beiden Trainer sehr interessant, denn WAC-Coach Robin Dutt sprach von einer verdienten Niederlage seiner Mannschaft, während Ilzer ein Duell auf Augenhöhe sah, das immer wieder an der Kippe stand. Es spricht für Dutt, dass er die Leistung selbstkritisch hinterfragt, anhand der xG-Werte, die mit 1.80:1.14 für die Hausherren ausfielen, sieht man aber, dass durchaus mehr drinnen gewesen wäre. Die beiden Treffer erzielten Sarkaria und Höjlund. Hätte der WAC den Anschlusstreffer erzielt, wäre es sicherlich zu einer spannenden Schlussphase gekommen. Auch so sahen die Fans jedoch eine unterhaltsame und intensiv geführte Partie, in der die Grazer das bessere Ende für sich hatten.

RB Salzburg – SK Rapid Wien 2:1 (xG=2.81:0.67)

Zum Last-Minute-Sieg der Salzburger verfassten wir bereits eine ausführliche Analyse. Einerseits kann man von einem etwas glücklichen Sieg sprechen, da dieser wieder einmal in der Nachspielzeit fiel, andererseits waren die Hausherren über das gesamte Spiel gesehen die klar bessere Mannschaft und scheiterten lange Zeit nur an der schwachen Chancenauswertung. Die xG-Werte von 2.81:0.67 bestätigen diese Vermutung.

