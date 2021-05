Expected-Goal-Werte zum 28. Spieltag 2020/21

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

FK Austria Wien – Admira Wacker 0:0 (xG=1.33:1.47)

Zum 0:0-Unentschieden zwischen der Wiener Austria und der Admira verfassten wir bereits eine ausführliche Analyse, die den schwachen Auftritt der Violetten genau untersuchte. Wir wollen noch die xG-Werte nachliefern, die mit 1:33:1.47 aus Sicht der Hausherren recht ausgeglichen ausfielen.

SKN St. Pölten – SV Ried 0:0 (xG=0.31:0.08)

Ebenfalls keine Treffer fielen beim Duell zwischen dem SKN St. Pölten und der SV Ried, wobei die Oberösterreicher mit der Punkteteilung sicherlich besser leben können. Immerhin bleibt der Vorsprung der Rieder auf die Niederösterreicher mit acht Punkten recht komfortabel und die Abstiegsgefahr scheint gebannt zu sein. Insgesamt eine extrem chancenarme Partie, was die xG-Werte von 0.31:0.08 ebenfalls unter Beweis stellen. Es gab kaum ein Spiel in dieser Bundesliga-Saison, wo die Expected-Goal-Werte so niedrig ausfielen.

TSV Hartberg – SCR Altach 2:1 (xG=1.09:0.87)

Ganz ehrlich – wenn die drei Tore beim Duell der Hartberger gegen die Altacher im Champions-League-Finale gefallen wäre, dann hätte die Fußballwelt über die wunderschönen Kombinationen noch lange gejubelt. So bleiben die hervorragend herausgespielten Tore über die österreichischen Landesgrenzen wohl eher unentdeckt. Wir empfehlen dringend, dass ihr euch die Treffer anschaut, solltet ihr sie noch nicht gesehen haben. Bis auf die Tore gab es jedoch nur wenige Höhepunkte zu sehen, da die Gäste tief standen und gut organisiert waren. Die Expected-Goal-Werte lauten 1.09:0.87.

WSG Tirol – SK Rapid Wien 2:3 (xG=1.18:2.01)

Auswärtsspiele gegen die WSG Tirol sind für Rapid-Fans meistens eine nervenaufreibende Geschichte. Auch diesmal machten sich die Hütteldorfer trotz einer über weite Strecken hohen Dominanz selbst das Leben schwer, da nach individuellen Fehlern die Hausherren zweimal zurück in die Partie fanden. Die Hütteldorfer hatten aber ihrerseits die passenden Antworten auf die Ausgleichstreffer parat, was Trainer Didi Kühbauer als ein Zeichen von Klasse bewertete. Dass der Auswärtssieg schlussendlich verdient war zeigen auch die xG-Werte, die mit 1.18:2.01 zugunsten der Gäste ausfielen. Eine gute Runde für die Hütteldorfer, da alle anderen Mannschaften im oberen Playoff Punkte abgaben und der Vorsprung auf Platz 3 nun sechs Zähler beträgt.

LASK – SK Sturm Graz 0:0 (xG=1.19:0.34)

Der LASK zeigte sich gegenüber der letzten Partie gegen die Grazer stark verbessert und spielte sich beim 0:0-Unentschieden einige aussichtsreiche Chancen heraus. Letztendlich wurde es ein bitterer Abend für die Oberösterreicher, da sich Wiesinger einen Bandeinriss im linken Sprunggelenk zuzog und für das Cup-Finale gegen RB Salzburg ausfallen wird. Immerhin fiel das Ergebnis der medizinischen Untersuchung nicht so schlimm wie befürchtet aus und der Abwehrspieler könnte im Saisonfinish wieder mitmischen. Die Expected-Goal-Werte fallen mit 1.19:0.34 zugunsten der Hausherren aus.

RB Salzburg – Wolfsberger AC 1:1 (xG=2.81:0.9)

Auch die Salzburger reisen nicht mit einem Erfolgserlebnis zum Cup-Finale hin, da die Mannschaft von Jesse Marsch, der in der kommenden Saison die Leipziger trainieren wird, nicht über ein 1:1-Unentschieden hinauskam. Der Serienmeister schonte einige Spieler, erarbeitete sich aber dennoch ein großes Chancenplus, was auch die xG-Werte von 2.81:0.9 unter Beweis stellen. Der Ausgleich fiel erst in der 86. Minute, der nach einer Vorlage von Okafor den einzigen Treffer der Hausherren erzielte.

