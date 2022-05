Expected-Goal-Werte zum 30. Spieltag 2021/22

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

LASK – TSV Hartberg 3:3 (xG=2.56:1.92)

Der LASK ging im ersten Spiel unter Trainer Didi Kühbauer drei Mal in Führung und hatte am Ende sogar noch die Chance per Elfmeter das Spiel zu entscheiden – es sollte jedoch abermals nur für einen Punkt reichen. Insofern sahen die Fans auch unter dem Ex-Rapid-Coach eine typische LASK-Saison, die als Sinnbild für diese Saison herhalten kann. Die Hausherren liegen bei den Expected Goals mit 2.56:1.92 knapp voran.

Admira Wacker – WSG Tirol 1:1 (xG=2.14:2.49)

Die Gäste aus Tirol bleiben nach dem 1:1-Unentschieden in der Südstadt der Tabellenführer der Qualifikationsgruppe. Die Treffer fielen erst spät in der Partie durch die Abwehrspieler Schulz und Luan. Nach einer starken Startphase der Tiroler kamen die Hausherren immer besser in die Partie, wobei das Unentschieden insgesamt durchaus gerecht ausfiel. Die Expected Goals sind mit 2.14:2.49 recht ausgeglichen, man sieht allerdings, dass beide Teams zumindest einen Treffer mehr erzielen hätten können.

SCR Altach – SV Ried 1:1 (xG=1.56:0.82)

Die Altacher stemmten sich und wollten drei wichtige Punkte gegen die SV Ried im Abstiegskampf einfahren – am Ende langte es jedoch nur für ein Unentschieden, das für den Klassenerhalt vermutlich zu wenig sein wird. Die Vorarlberger hätten sich dieses Mal jedoch den Dreier verdient, da sie die spielbestimmende Mannschaft mit den besseren Chancen war. Dies zeigen auch die Expected Goals, die mit 1.56:0.82 zugunsten der Hausherren ausfielen.

SK Austria Klagenfurt – SK Sturm Graz 1:2 (xG=0.58:2.19)

Nicolas Wimmer sah bei den Hausherren bereits nach 13 Minuten die rote Karte, sodass die Pacult-Elf fast über das gesamte Spiel in Unterzahl agieren musste. Trainer Pacult verstand abermals eine Schiedsrichterentscheidung nicht, da vor dem Wimmer-Foul ein Vergehen an Timossi Andersson nicht geahndet wurde. Dennoch taten sich die Gäste lange Zeit schwer und gerieten nach einem Gemicibasi-Freistoß sogar in Rückstand. Schlussendlich konnte der Vizemeister die disziplinierte Abwehr der Klagenfurter doch noch zwei Mal knacken. Nach dem Ausgleich von Jantscher in der 53. Minute gelang Niangbo drei Minuten vor Schluss der Siegtreffer. Keine einfache Partie für die Grazer, die aber mit 0.58:2.19 in der xG-Wertung klar vorne lagen.

RB Salzburg – Wolfsberger AC 4:0 (xG=2.73:0.41)

Nach der Niederlage gegen den SK Sturm und dem darauffolgenden Cup-Sieg gegen die SV Ried, präsentierten sich die Salzburger in einer starken Verfassung und hatten keine Schwierigkeiten beim 4:0-Sieg gegen den WAC. Besonders in der ersten Hälfte spielte der Meister klar seine Überlegenheit aus und ging durch einen Doppelpack von Adeyemi und einem Treffer von Adamu mit 3:0 in die Pause. In der zweiten Halbzeit legten die Salzburger „nur“ noch einen Treffer nach, obwohl sie nach einer roten Karte von Peretz einen Mann mehr auf dem Spielfeld hatten. Die Expected-Goals fallen mit 2.73:0.41 jedenfalls wenig überraschend auch deutlich aus.

FK Austria Wien – SK Rapid Wien 1:1 (xG=1.19:1.05)

Wieder einmal endete ein Wiener Derby mit dem Standard-Ergebnis. Zum siebten Unentschieden in Serie verfassten wir bereits eine ausführliche Analyse sowie Spielerbewertungen, sodass wir hier nur noch die xG-Werte nachliefern, die mit 1.19:1.05 ebenfalls ausgeglichen ausfallen. Man sieht deutlich bei der Overlyzer-Grafik, dass sich das Spielgeschehen nach der roten Karte von Zimmermann deutlich zugunsten der Austria verschob:

