Expected-Goal-Werte zum 7. Spieltag 2021/22

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

WSG Tirol – RB Salzburg 1:3 (xG=0.46:2.16)

Die WSG Tirol machte den Salzburgern insbesondere in der zweiten Halbzeit das Leben richtig schwer und der Serienmeister entschied erst in der Schlussphase die Partie für sich. Nach Adamus Führungstreffer in der ersten Halbzeit sorgte Bror Blume in der 54. Minute für den Ausgleich der bis zur 83. Minute Bestand hatte. Zwei Treffer der eingewechselten Joker Okafor und Sesko entschieden die Partie jedoch in den letzten Minuten zugunsten der Salzburger. WSG-Coach Silberberger machte in der Qualität der Einwechselspieler den Unterschied fest und bemerkte, dass er einen Akteur ins Spiel brachte, der 7.000€ kostet während Salzburg Kicker einwechselt die 20 Millionen Euro wert sind. Laut den Expected-Goal-Werten von 0.46:2.16 aus Sicht der Hausherren war der Salzburg-Sieg sicherlich verdient. Die Tiroler brachten von den sieben Schussversuchen nur einen aufs gegnerische Tor.

SK Rapid Wien – Admira Wacker 1:2 (xG=1.76:1.36)

Auf den SK Rapid kommen keine einfachen Wochen zu, denn es warten die Meisterschaftspartien gegen RB Salzburg und Sturm auf die Hütteldorfer und in der Europa League stehen gleichzeitig ebenfalls sehr schwere Aufgaben an. Drei Punkte gegen die Admira hätten die Lage ein wenig entspannt, doch Andi Herzogs Mannschaft machte den Grün-Weißen einen Strich durch die Rechnung. Didi Kühbauer muss aufpassen, dass er in den kommenden Runden nicht komplett den Anschluss auf Platz 2 verliert. Über die Gründe der Niederlage verfassten wir bereits eine ausführliche Analyse. Die xG-Werte fallen mit 1.76:1.36 ein wenig zugunsten der Heimmannschaft auf, die aber mit der Leistung dennoch nicht zufrieden sein darf.

Wolfsberger AC – TSV Hartberg 1:3 (xG=0.88:1.15)

Der TSV Hartberg erwischte gegen den Wolfsberger AC einen hervorragenden Start und führte nach 18 Minuten bereits mit 2:0. Die Heimmannschaft kam in der zweiten Mannschaft besser ins Spiel und investierte viel um die Partie zu drehen, doch mehr als der Anschlusstreffer zum 1:2 sollte nicht herausschauen. Für die Entscheidung sorgte Schmerböck mit dem 3:1 in der 89. Minute. Der WAC erreichte zwar fast 70% Ballbesitz, gewann etwas mehr Zweikämpfe und gab mehr Schussversuche ab, doch es scheiterte immer wieder an Präzision. Angesichts der xG-Werte von 0.88:1.15 war der etwas überraschende Auswärtssieg nicht unbedingt unverdient.

LASK – FK Austria Wien 0:2 (xG=1.16:2.48)

Die Wiener Austria holte den ersten Sieg in der laufenden Saison und sorgte damit gleichzeitig für die Entlassung des LASK-Trainers Dominik Thalhammer. Die Wiener kamen bereits in den ersten Minuten zu hervorragenden Möglichkeiten und scheiterten vorerst nur an der eigenen Chancenverwertung. Schlussendlich war der Sieg über die 90 Minuten jedoch klar verdient, dass die Mannschaft von Trainer Manfred Schmid die klar besseren Möglichkeiten vorfand. Das belegen auch die Expected-Goal-Werte von 1.16:2.48 aus Sicht der Heimmannschaft. Wir empfehlen euch unsere ausführliche Analyse zu dieser Partie.

SCR Altach – SV Ried 1:1 (xG=1.41:0.92)

Die Oberösterreicher gingen in Altach bereits nach zwei Minuten in Führung, wobei Torschütze Nutz per Ferse sehenswert abschloss. Ried zeigte zu Beginn ein starkes Pressing, worauf sich die Altacher erst nach dem Ausgleichstreffer von Nuhiu in der 24. Minute besser einstellten. Die Hausherren hatten in der weiteren Folge etwas mehr von der Partie, was auch der Ballbesitzanteil von 62,2% und die Tatsache, dass Ried in der gesamten Partie nur einen Schuss auf das gegnerische Tor abgab belegen. Die Expected-Goal-Werte sehen die Vorarlberger mit 1.41:0.92 vorne.

SK Sturm Graz – SK Austria Klagenfurt 2:1 (xG=2.16:0.76)

Auch in dieser Partie fiel bereits zu Beginn des Spiels ein Treffer, denn die Gäste schockten in Form von Christopher Cvetko schon nach drei Minuten die Hausherren. Jakob Jantscher traf rund eine halbe Stunde danach per Elfmeter zum Ausgleich und in der zweiten Hälfte mussten die Sturm-Fans bis zur letzten Minute der Nachspielzeit zittern, ehe Wüthrich doch noch zum 2:1-Sieg traf. Klagenfurt-Coach Peter Pacult lobte nach dem Schlusspfiff die Mentalität seiner Mannschaft und fand es schade, dass Schiedsrichter Altmann nicht pünktlich abpfiff. Laut den xG-Werten von 2.16:0.76 ging der Sieg der Blackies allerdings in Ordnung.