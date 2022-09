Expected-Goal-Werte zum 9. Spieltag 2022/23

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

LASK – WSG Tirol 1:4 (xG=2.21:1.97)

Der LASK erlebte gegen die WSG Tirol einen Auftakt nach Maß und ging schon in der zweiten Minute durch Keito Nakamura mit 1:0 in Führung. Prelec benötigte nur drei Minuten um auszugleichen und legte knapp vor der Pause noch einen Treffer nach. Während der LASK in der ersten Hälfte den Ton angab, fiel die Mannschaft in den zweiten 45 Minuten deutlich ab. Silberbergers Mannschaft verteidigte hoch und mutig, wobei insbesondere die Laufbereitschaft seiner Spieler hervorzuheben ist. Im Gegensatz zur Heimmannschaft nutzten die Gäste aus Tirol die sich bietenden Möglichkeiten, sodass trotz eines kleinen xG-Vorteils von 2.21:1.97 eine 1:4-Niederlage folgte.

Wolfsberger AC – TSV Hartberg 3:1 (xG=3.29:1.16)

In der ersten Halbzeit waren die Hartberger gleichwertig und gingen durch einen Tadic-Elfmeter in der 25. Minute sogar verdient in Führung. Der WAC kam aber wesentlich stärker aus der Kabine zurück und ging absolute verdient als Sieger vom Platz, was auch die xG-Zahlen von 3.29:1.16 unterstreichen.

SCR Altach – SK Austria Klagenfurt 1:4 (xG=1.70:1.46)

Wie die LASK-Partie endete auch das Spiel zwischen Altach und Austria Klagenfurt mit einer 1:4-Niederlage für die Heimmannschaft, obwohl das xG-Modell von 1.70:1.46 die Hausherren ebenfalls leicht vorne sieht. Mann des Spiels war Stürmer Markus Pink, der gleich drei Treffer erzielte und damit die Führung in der Torschützenliste vor Nakamura und Ljubicic übernahm.

FK Austria Wien – SV Ried 3:0 (xG=1.97:0.25)

Insbesondere Fitz, Braunöder und Gruber stachen bei der Wiener Austria hervor, die das Spiel gegen Ried bis auf die Anfangsphase ganz klar dominierte und verdient als Sieger vom Platz ging. Das zeigen auch die xG-Werte von 1.97:0.25. Ried brachte übrigens keinen einzigen Schuss auf das gegnerische Tor.

SK Sturm Graz – SC Austria Lustenau 2:0 (xG=1.62:0.09)

Man durfte gespannt sein wie sich die Blackies nach der 0:6-Niederlage gegen Feyenoord präsentieren würde. Die Spieler steckten das Debakel allerdings gut weg und gewannen trotz einiger Personalprobleme im Sturm verdient mit 2:0, wie man auch an den xG-Werten von 1.62:0.09 ablesen kann. Die Gäste aus Vorarlberg waren extrem harmlos.

Red Bull Salzburg – SK Rapid Wien 1:1 (xG=1.97:0.64)

Nach dem schnellen 1:0 der Salzburger, das schon nach wenigen Sekunden fiel, befürchteten die Rapid-Fans ein schlimmes Debakel. Die Mannschaft überraschte in der ersten Hälfte allerdings mit ihrer bislang besten Saisonleistung und der Ausgleich durch Querfeld war mehr als verdient. In der zweiten Halbzeit waren die Salzburger klar überlegen und nahe dem Siegtor, das dieses Mal jedoch nicht fallen sollte. So kam der SK Rapid trotz xG-Werten von 1.97:0.64 zu einem überraschenden Punkteerfolg.

